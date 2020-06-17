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雲林肉體金身百年國寶啟程 回駕台灣博物館檢測維修

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
安座在雲林大埤鄉大德村北極殿的肉體金身「柯象」，是具百年歷史的國寶木乃伊。今天上午當地信眾恭送柯象回國立台灣博物館進廠維修。圖／本報資料照
安座在雲林大埤鄉大德村北極殿的肉體金身「柯象」，是具百年歷史的國寶木乃伊。今天上午當地信眾恭送柯象回國立台灣博物館進廠維修。圖／本報資料照

安座在雲林大埤鄉大德村北極殿的肉體金身「柯象」，是具百年歷史的國寶木乃伊。今天上午大德村民家家戶戶準備香案，恭送柯象回國立台灣博物館檢測維護，預計9月22日再迎回北極殿安座。

北極殿主委吳茂崧表示，柯象是玄天上帝乩身，臨終前交代信眾將身體所入土角厝內，並以柴火靜勳百日，百日後的柯象成為「金身木乃伊」，被當地信眾視為肉身菩薩，置於廟內奉祀，是台灣現存最早的金身。

柯象在日治時期因牽扯抗日事件，被日本警察逮捕，從此下落不明，歷經多次波折，2011年被發現在台博館倉庫內，在地方努力之下，10年前迎回大德村供奉。

吳茂崧說，超過130年的柯象肉體金身，外觀呈棕色，高130公分，廟方特別打造恆溫、恆濕神殿供奉。但因為肉體金身相當脆弱，每移動一次就有風險，為避免搬遷時造成損傷，希望能將金身長期留在地方，由台博館定期派人維護，不要再南北奔波。

柯象肉體金身相當脆弱，每移動一次就有風險，為避免搬遷時造成損傷，雲林大埤鄉大德村北極殿希望能將金身長期留在地方，由台博館定期派人維護。記者陳苡葳／攝影
柯象肉體金身相當脆弱，每移動一次就有風險，為避免搬遷時造成損傷，雲林大埤鄉大德村北極殿希望能將金身長期留在地方，由台博館定期派人維護。記者陳苡葳／攝影
今天上午雲林大埤鎮大德村民準備香案，恭送柯象回國立台灣博物館檢測維護，預計9月22日再迎回北極殿安座。記者陳苡葳／攝影
今天上午雲林大埤鎮大德村民準備香案，恭送柯象回國立台灣博物館檢測維護，預計9月22日再迎回北極殿安座。記者陳苡葳／攝影

北極殿 木乃伊 警察

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