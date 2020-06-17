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畢業生注意！3萬元青年就業獎勵 雲嘉南釋逾1.8萬職缺

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
雲嘉南分署長劉邦棟（中藍襯衫）、崑山科大校長李天祥（中白襯衫）邀應屆畢業生申請青年就業獎勵 。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟（中藍襯衫）、崑山科大校長李天祥（中白襯衫）邀應屆畢業生申請青年就業獎勵 。圖／雲嘉南分署提供

畢業季來臨，勞動部青年就業獎勵計畫新上路，應屆畢業生工作半年將可領3萬元獎勵金，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署轄內七個就業中心近期開發逾1.8萬個職缺，要幫新鮮人及求職者盡快找到工作進入職場。

青年就業獎勵計畫對象為應屆畢業15至29歲青年，只要在今年6月15日至9月30日間就業，連續受僱在同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金，如持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，最高每人發給3萬元。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應青年就業獎勵上路及疫情趨緩回穩，已積極開發雲嘉南轄內逾1.8萬個職缺，幫助畢業生及求職者盡快找到工作。

高薪職缺有台南成功大學徵專任助理教授以上薪50K至100K、嘉義佳音事業徵英語全職老師薪70K、雲林上銀科技技徵技師及自動控制工程師薪60至70K等，劉邦棟說，求職者可就近洽詢居家附近的就業中心，將可協助媒合工作、心理測驗、履歷健檢等。

崑山科大校長李天祥說，青年就業獎勵對畢業生來說，可以激發工作的動力，而且能夠一直在崗位上堅持下去、努力去做，又能領獎勵金，是很好康的事情。

應屆畢業生蔡家瑋也說，獎勵金可以鼓勵畢業生盡速就業、持續就業，對今年要畢業的學生很有吸引力；另名畢業生林洋萌則笑說，一定會去申請，獎勵金很好、幫助蠻大的。

雲嘉南分署指出，應屆畢業生即起可到「台灣就業通網站」加入會員，在計畫專區線上登錄參加「青年就業獎勵計畫」https://reurl.cc/qd6MLN，登錄後可以在連續受僱於同一雇主滿90日起的三個月內，線上填妥申請書並上傳身分證、畢業證書及存摺影本資料即可申請，也可洽請鄰近就業中心協助申請程序，審查通過後，就業獎勵金將直接匯入青年指定金融帳戶，欲瞭解更多協助青年政策，可上「投資青年就業方案」網站https://s.yam.com/L5WVM查詢。

青年 求職

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