聽新聞
test
0:00 / 0:00
螯蝦虹彩病毒來勢洶洶 嘉義縣防疫超前部署未傳疫情
大陸養殖甲殼類爆發十足目虹彩病毒疫情，農委會要求地方防疫單位對甲殼類養殖場展開調查，目前完成國內32場螯蝦場調查，其中新北、新竹、南投、雲林、高雄和屏東等地螯蝦養殖場，都傳出疫情；嘉義縣水產養殖業超前部署防範，家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。
嘉縣府呼籲養殖漁民提高警覺，如有異狀，立即聯繫家畜疾病防治所進行後續處置；嘉義縣白蝦養殖2632公頃，以白蝦為主要產物有97公頃，白蝦副產物2535公頃（主要為虱目魚、吳郭魚、烏魚魚塭混養產物），泰國蝦50公頃，無螯蝦養殖場。
防治所說，十足目虹彩病毒是傳染力極高的「甲殼類病毒」，對蝦、龍蝦、螃蟹都有殺傷力，對白蝦殺傷力最大，死亡率高達80％，泰國蝦、草蝦死亡率也很高，只比白蝦低一些。
螯蝦感染十足目虹彩毒沒有症狀，依照中央疫情處置方式，針對感染養殖場將全面清場銷毀、消毒，補償部分由漁業署價購方式處理，依農委會補償標準，成蝦每台斤補償240元，蝦苗每尾補償1元。
十足目虹彩病毒雖屬非動物傳染病條例所列疾病，不是人畜共同傳染病，但會造成甲殼類重大損失，嘉縣目前雖未檢出虹彩病毒，但不可掉以輕心，呼籲養殖戶不要購入來源不明種苗，加強養殖場生物安全，養殖過程若發現蝦隻異常或死亡，立即通報家畜所。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言