螯蝦虹彩病毒來勢洶洶 嘉義縣防疫超前部署未傳疫情

大陸養殖甲殼類爆發十足目虹彩病毒疫情，農委會要求地方防疫單位對甲殼類養殖場展開調查，目前完成國內32場螯蝦場調查，其中新北、新竹、南投、雲林、高雄和屏東等地螯蝦養殖場，都傳出疫情；嘉義縣水產養殖業超前部署防範，家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。

嘉縣府呼籲養殖漁民提高警覺，如有異狀，立即聯繫家畜疾病防治所進行後續處置；嘉義縣白蝦養殖2632公頃，以白蝦為主要產物有97公頃，白蝦副產物2535公頃（主要為虱目魚、吳郭魚、烏魚魚塭混養產物），泰國蝦50公頃，無螯蝦養殖場。

防治所說，十足目虹彩病毒是傳染力極高的「甲殼類病毒」，對蝦、龍蝦、螃蟹都有殺傷力，對白蝦殺傷力最大，死亡率高達80％，泰國蝦、草蝦死亡率也很高，只比白蝦低一些。

螯蝦感染十足目虹彩毒沒有症狀，依照中央疫情處置方式，針對感染養殖場將全面清場銷毀、消毒，補償部分由漁業署價購方式處理，依農委會補償標準，成蝦每台斤補償240元，蝦苗每尾補償1元。