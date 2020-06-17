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螯蝦虹彩病毒來勢洶洶 嘉義縣防疫超前部署未傳疫情

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
螯蝦虹彩病毒來勢洶洶，嘉義縣家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。圖／縣府提供
螯蝦虹彩病毒來勢洶洶，嘉義縣家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。圖／縣府提供

大陸養殖甲殼類爆發十足目虹彩病毒疫情農委會要求地方防疫單位對甲殼類養殖場展開調查，目前完成國內32場螯蝦場調查，其中新北、新竹、南投、雲林、高雄和屏東等地螯蝦養殖場，都傳出疫情；嘉義縣水產養殖業超前部署防範，家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。

嘉縣府呼籲養殖漁民提高警覺，如有異狀，立即聯繫家畜疾病防治所進行後續處置；嘉義縣白蝦養殖2632公頃，以白蝦為主要產物有97公頃，白蝦副產物2535公頃（主要為虱目魚、吳郭魚、烏魚魚塭混養產物），泰國蝦50公頃，無螯蝦養殖場。

防治所說，十足目虹彩病毒是傳染力極高的「甲殼類病毒」，對蝦、龍蝦、螃蟹都有殺傷力，對白蝦殺傷力最大，死亡率高達80％，泰國蝦、草蝦死亡率也很高，只比白蝦低一些。

螯蝦感染十足目虹彩毒沒有症狀，依照中央疫情處置方式，針對感染養殖場將全面清場銷毀、消毒，補償部分由漁業署價購方式處理，依農委會補償標準，成蝦每台斤補償240元，蝦苗每尾補償1元。

十足目虹彩病毒雖屬非動物傳染病條例所列疾病，不是人畜共同傳染病，但會造成甲殼類重大損失，嘉縣目前雖未檢出虹彩病毒，但不可掉以輕心，呼籲養殖戶不要購入來源不明種苗，加強養殖場生物安全，養殖過程若發現蝦隻異常或死亡，立即通報家畜所。

螯蝦虹彩病毒來勢洶洶，嘉義縣家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。圖／縣府提供
螯蝦虹彩病毒來勢洶洶，嘉義縣家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。圖／縣府提供
螯蝦虹彩病毒來勢洶洶，嘉義縣家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。圖／縣府提供
螯蝦虹彩病毒來勢洶洶，嘉義縣家畜疾病防治所對轄內6場白蝦及泰國蝦場，進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。圖／縣府提供

疫情 泰國 農委會

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