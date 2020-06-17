畜牧水嚴重汙染河川 台南把糞尿發酵成有機肥

畜牧水嚴重汙染河川 台南把糞尿發酵成有機肥台南畜牧場多，部分嚴重汙染的河川，畜牧廢水是禍首，為了減少畜牧廢水排放量，又能有效利用糞尿，環保局力推將畜牧糞尿發酵為沼渣沼液有機肥，4年來已核准通過98場示範戶，今年將媒合至少26家畜牧場利用沼液沼渣作為農地肥分使用。

市長黃偉哲表示，畜牧業者實施畜牧糞尿沼液沼渣施灌農地肥分使用，不僅可省下廢水處理設施的操作費用，且透過沼液沼渣施灌農地，還可減少每年要繳納的水汙染防治費，達到「資源再利用」及「節能」的環保精神。

環保局長謝世傑說，統計2016年到今年5月，南市已經核准98場沼液沼渣農地肥分使用示範戶、21場農業事業廢棄物個案再利用、14場放流水回收澆灌植物，今年預計推廣至少26家畜牧場協助申請沼液沼渣作為農地肥分使用。謝世傑表示，只要養豬畜牧糞尿厭氧發酵天數達10日以上、或養牛畜牧糞尿達5日以上，施灌農田後，農作物生長成效良好。

之前就媒合文旦園來施灌發酵後的沼液，澆灌後因土壤肥分增加，植披茂密，文旦甜度高達12度，且果肉「軟米多」汁，產量更提高3成。

環保局表示，為了落實畜牧業循環經濟，使更多農地加入沼液沼渣作為農地肥分使用，或符合放流水標準水資源再利用的行列，鼓勵畜牧場及農民共襄盛舉，環保局諮詢專線（06-6564897）協助業者撰寫沼液沼渣肥分使用計畫書及送審相關事宜。