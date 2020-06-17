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口蹄疫除名 嘉義縣養豬專區計畫停擺、台糖畜殖場改建

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
農委會前主委林聰賢任內，宣布嘉義縣設「大型養豬專區」，因遭養豬戶反對，又專區地主台糖已有畜殖場改建計畫，大型養豬專區計畫停擺。圖／縣府提供
農委會前主委林聰賢任內，宣布嘉義縣設「大型養豬專區」，因遭養豬戶反對，又專區地主台糖已有畜殖場改建計畫，大型養豬專區計畫停擺。圖／縣府提供

世界動物衛生組織大會通過，認可台灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，台灣睽違24年取得豬肉外銷「入場券」；外界期待養豬業轉型升級，但3年前，農委會前主委林聰賢為協助養豬業轉型升級，兌現小英總統新農業政策及循環經濟政見，宣布嘉義縣設「大型養豬專區」，因遭養豬戶反對，又專區地主台糖已有畜殖場改建計畫，大型養豬專區計畫停擺。

林聰賢任內，農委會計畫推動養豬專區，但豬農意見不一，前縣長張花冠任內計畫現代化畜牧水產示範園區，統一管理，提報循環農業園區建設計畫，當時獲行政院列入前瞻預算，但隨著林聰賢下台，張花冠卸任，養豬專區停擺。

養豬專區規畫利用台糖地，比照歐洲先進養豬國家建專區，協助轉型現代化豬舍，解決水汙染臭味環保問題，並發展沼氣發電綠能，當時專區希望台糖當領頭羊，但養豬戶認為國內市場規模小，專區養豬恐造成豬隻過剩，有利財團養豬，不利小豬農。

台糖在東石、義竹、鹿草及水上等4鄉，各有1間大型畜殖場，共飼養8萬多頭豬，因採傳統豬舍，廢水豬屎味長期造成民怨，遭民眾抗爭，台糖計畫推動畜殖場改建現代化水簾式豬舍，對專區養豬沒意願， 縣府農業處說，大型養豬專區計畫立意良好，但執行問題多，最終未推動。

台糖畜殖事業部說，立法院通過台糖各地畜殖場改建計畫預算，預定110年底完工，其中義竹鄉岸內場預計投資5、6億元，改建為水簾式密閉豬舍，遭居民抗議，計畫遷建，用地還在尋覓中；另，水上鄉南靖畜殖場，預定下月招標改建現代化豬舍，明年底完工，其餘2場也計畫改建。

林聰賢 張花冠 農委會

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