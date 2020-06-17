影／嘉義市推出全國首創租機車APP 還能折抵商圈消費

嘉義市府與在地企業推出新型態的機車數位服務平台App「Rilink」，全國首創結合上百家機車行與餐飲、飯店業者，推出預約租車、點數折抵現金服務，市長黃敏惠說，完全是以機車族為核心出發的APP，租車可選擇年份、有透明價格還有保險，還結合在地人才知道的美食，讓遊客來嘉義市一次玩得夠。

Rilink公司今天在嘉義智選假日酒店辦記者會發表APP，黃敏惠、機車業和餐飲飯店業者都到場參加，消費者透過APP定位，可就近選擇最近的車行預約租車，並詳列第一小時和每半小時金額，店家收到租車資訊後，一小時內都能領車，可再APP用LINEPAY或信用卡消費。

消費滿100元就可累積一點，每點折5元，可到APP合作店家消費再折抵現金，例如買美食、保養機車時能再折抵現金，APP上的智慧地圖，串聯雲端智慧販賣機販售嘉義在地的限定商品。

Rilink公司總經理陳慶全說，嘉義市近來觀光業蓬勃發展，許多遊客選擇交通工具，會擔心機車有無保養、保險和被坑錢，他們整合嘉義市的機車行，將資訊透明化，也讓機車行透過數位轉型提升，並整合商圈店家，大家不再單打獨鬥，把市場共同做大。

陳慶全說，未來APP還會推出套裝行程，整合超商和旅行社，從住宿、租車到伴手禮一次滿足，讓民眾遊嘉義市更方便。