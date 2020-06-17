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南市擴大篩檢對象 阻絕違反性平不適任教育人員入校園

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局擴大學校不適任人員篩檢對象，阻絕不適任教育人員進入校園。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局擴大學校不適任人員篩檢對象，阻絕不適任教育人員進入校園。記者鄭惠仁／攝影

為阻絕違反性平事件或其他不適任教育人員進入校園，台南市教育局重新檢視現有作法，決定擴大學校不適任人員篩檢對象，要求學校於進用正式或非正式、全時或部分時間的人員或志工，須落實篩檢與清查工作。凡有違反相關法令規定，不得任用，若已任用就解聘，以展現落實守護學童安全的決心。

台南市教育局今天表示，提供學童安全的受教環境是學校的基本條件，因此，應以最嚴謹的態度和最嚴格的要求檢視在學校服務的教職員工。目前台南市在甄選正式教師的流程中已納入應試者的犯案紀錄查詢，凡發現有違反性平或其他不得擔任教師者一律不錄取；對現任教育人員若經查有違反教育人員任用條例或教師法等不得擔任教育人員，也會立即解聘並通報為全國不適任教育人員。

另有鑑於學校對進用其他非正式人員的篩檢過程未盡周全，為阻絕可能的缺口，教育局表示，即日起要求學校擴大篩檢與清查對象，針對學校正式教師以外的其他人員，包括兼任、代理、代課、社團教師、運動教練、教官、護理人員、職員、工友、廚工、實習人員或其他教學志工等，一併納入查詢對象，全力阻絕不適任人員進入校園，以確保學童安全，讓家長放心。

教育局 教官

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