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黃偉哲「失聲」仍赴議會備詢 議員嚇一跳讚很敬業
台南市長黃偉哲今天到台南市議會接受議員備詢時，一開口即「燒聲」，且幾乎沙啞到沒聲音，當時正在質詢的民進黨議員蔡筱薇聽到嚇了一跳，肯定市長很敬業。黃偉哲事後表示，解封口罩拿下來，不小心就感染輕微感冒，醫生說這兩天應該就會恢復，「不可能請假啦」。
蔡筱薇今天為排定第一個質詢的議員，她指出，台南面臨國安危機，人口呈現負成長。黃偉哲起身回應，要讓年輕世代留在他們，首要在意的是工作機會，另外就是買房，買得起住得起，第三個是孩子養得起，這些都是市政團隊努力的目標。
蔡筱薇會後表示，她當時聽見市長的聲音整個嚇一跳，想說怎麼會「燒聲」成這樣，原本有幾個議題想直接請教市長，但後來有改變方向，以局長為優先，很肯定市長這麼敬業，但她仍會秉持監督市政為原則，請局處回應。
國民黨議員張世賢得知黃偉哲今天喉嚨狀況不佳，質詢一開始就說「你『燒聲』，就少叫你回答」。
黃偉哲事後受訪時說，解封口罩拿下來，不小心就感染到輕微感冒，喉嚨「失聲」原因很多，他昨天去看醫生時說沒問題，這一兩天應該就會恢復。至於沒有請假休息仍選擇到議會備詢，他開玩笑說，「議員會放過我嗎？不可能啦」。
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