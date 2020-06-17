見證平埔族移墾 乾隆年間石碑仿製重現台南

台南市文化資產管理處整修清乾隆年間設置於白河區的「哆囉嘓社番管業碑」，完成後進行妥善典藏，並將仿製碑體重立於白河區岩前教會前的小花園，盼讓民眾了解立碑的歷史意義。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，哆囉嘓社（又稱哆喀嘓社、倒咯嘓社），荷蘭時期文獻紀錄為Dorcko，由平埔族洪雅族人所組成，原居於諸羅地區（今雲嘉南一帶）。其中，部分原居住於目前東山區附近的哆囉嘓社人，於清乾隆年間遷徙至白河仙草埔一帶建立新的家園。

台南市文資處指出，後來因出現漢人到仙草埔占地放牧，造成哆囉嘓社人生活領域受到侵占壓迫。經哆囉嘓社番通事呈報前知縣陶浚，勘定土地範圍四方至界址範圍為現今白河區東部、岩前及白水溪一帶，並繪圖造冊記錄後當作憑證。之後由時任諸羅縣知縣曹永植立碑聲明在案，也就是哆囉嘓社番管業碑。

台南市文資處指出，民國49年，時任台南縣文獻委員會編纂組長的文學家吳新榮一行人訪問大仙巖的岩前部落，發現「哆囉嘓社番管業碑」，將此碑登錄記載於「台南縣志」中。石碑後閒置於白河朱宅，經多方人士協調，捐贈給市府典藏。

原石碑因年久表面積塵、污染物覆蓋情況嚴重，且碑面已出現風化剝離狀況，導致銘文逸失、模糊。經台南市文資處委託國立台灣藝術大學教師邵慶旺團隊協助，對石碑進行必要的整飭與加固工作後，目前已妥存於文化局柳科典藏庫。

台南市文資處指出，考量番管業碑所代表的歷史意義，文資處將原碑完整復刻，仿製碑體重立於岩前教會前的小花園中，旁邊並設置解說牌。此碑見證哆囉嘓社族人移墾及保護平埔族傳統領域的史實，透過仿製石碑重立再現，不僅可將珍貴石碑原件完整保存，並可讓民眾了解這段歷史文化。