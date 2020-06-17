即日起40歲以上嘉義市民 健康篩檢都免費

嘉義市府即日起至10月30日止推動市民整合性健康篩檢，由聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、慶昇及陽明等6家醫院提供服務，40歲以上的市民全程免費，30到39歲首次參加篩檢也免費，這套檢查若自費最高可能達到7千多元，市府呼籲市民及早參加，守護自己的健康。

市府今天在聖馬爾定醫院舉辦啟動記者會，市長黃敏惠到場主持，健康篩檢有血糖、血脂、肝功能、腎功能、胸部Ｘ光檢查和子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸癌等項目。

黃敏惠表示，整篩今年已邁入第14年，今年因數據顯示30到39歲篩檢異常比率較低，因此只有首篩者免費，讓資源用在更對的地方，嘉義是肝病的重災區，也希望藉由民間力量消除C肝，健保也提供最有效、副作用小的治療方式。

雲嘉電台前主持人翁婞容今天也到場分享篩檢經驗，她說，兩年前國民健康科科長來節目宣導，請她一定要去檢查，沒想到篩檢後發現血糖過高，糞便潛血檢查結果為陽性，又到聖馬做免費無痛大腸鏡檢查，才發現大腸癌0期病兆並切除息肉，恢復健康，感謝衛生局救了她一命。

市府衛生局長張耀懋說，首次參加整篩民眾提供B、C型肝炎篩檢服務，篩檢出肝炎陽性者還有專人追蹤回院治療服務。同時健保對血液有C型肝炎病毒者提供口服新藥治療，副作用很小，97%以上可以治癒好，約20萬元藥費由健保負擔。

衛生局指出，前4千名完成篩檢者贈早餐1份、環保洗碗精1瓶，首次參加整篩的民眾加碼提供B、C型肝炎篩檢，前8千名首次參加者再贈精緻文創環保袋1份。