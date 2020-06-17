快訊

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

即日起40歲以上嘉義市民 健康篩檢都免費

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府結合六家醫院推出整合性健康篩檢服務。圖／嘉義市府提供
嘉義市府結合六家醫院推出整合性健康篩檢服務。圖／嘉義市府提供

嘉義市府即日起至10月30日止推動市民整合性健康篩檢，由聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、慶昇及陽明等6家醫院提供服務，40歲以上的市民全程免費，30到39歲首次參加篩檢也免費，這套檢查若自費最高可能達到7千多元，市府呼籲市民及早參加，守護自己的健康。

市府今天在聖馬爾定醫院舉辦啟動記者會，市長黃敏惠到場主持，健康篩檢有血糖、血脂、肝功能、腎功能、胸部Ｘ光檢查和子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸癌等項目。

黃敏惠表示，整篩今年已邁入第14年，今年因數據顯示30到39歲篩檢異常比率較低，因此只有首篩者免費，讓資源用在更對的地方，嘉義是肝病的重災區，也希望藉由民間力量消除C肝，健保也提供最有效、副作用小的治療方式。

雲嘉電台前主持人翁婞容今天也到場分享篩檢經驗，她說，兩年前國民健康科科長來節目宣導，請她一定要去檢查，沒想到篩檢後發現血糖過高，糞便潛血檢查結果為陽性，又到聖馬做免費無痛大腸鏡檢查，才發現大腸癌0期病兆並切除息肉，恢復健康，感謝衛生局救了她一命。

市府衛生局長張耀懋說，首次參加整篩民眾提供B、C型肝炎篩檢服務，篩檢出肝炎陽性者還有專人追蹤回院治療服務。同時健保對血液有C型肝炎病毒者提供口服新藥治療，副作用很小，97%以上可以治癒好，約20萬元藥費由健保負擔。

衛生局指出，前4千名完成篩檢者贈早餐1份、環保洗碗精1瓶，首次參加整篩的民眾加碼提供B、C型肝炎篩檢，前8千名首次參加者再贈精緻文創環保袋1份。

部分交通不便利的社區民眾，多家醫院也推出3到4人專車接送服務，7至9月推出「里里到站免費專車」接送方案，整篩專車將行駛全市84里、約150個點，接送民眾到院。

嘉義市府整合性健康篩檢服務已推出14年，透過篩檢發現大腸癌的翁女（左）也到場分享經驗。圖／嘉義市府提供
嘉義市府整合性健康篩檢服務已推出14年，透過篩檢發現大腸癌的翁女（左）也到場分享經驗。圖／嘉義市府提供
嘉義市府結合六家醫院推出整合性健康篩檢服務。圖／嘉義市府提供
嘉義市府結合六家醫院推出整合性健康篩檢服務。圖／嘉義市府提供
嘉義市府結合六家醫院推出整合性健康篩檢服務。圖／嘉義市府提供
嘉義市府結合六家醫院推出整合性健康篩檢服務。圖／嘉義市府提供

衛生局 肝炎 健保

延伸閱讀

李承翰父告別式 徐國勇弔唁

影／鐵警李承翰父公祭 徐國勇：會持續關注訴訟發展

影／不會去聽庭 李承翰母親：每開一次就難過一次

日環食即將登場 逾200名志工進駐嘉義市

相關新聞

南市擴大篩檢對象 阻絕違反性平不適任教育人員入校園

為阻絕違反性平事件或其他不適任教育人員進入校園，台南市教育局重新檢視現有作法，決定擴大學校不適任人員篩檢對象，要求學校於...

黃偉哲「失聲」仍赴議會備詢 議員嚇一跳讚很敬業

台南市長黃偉哲今天到台南市議會接受議員備詢時，一開口即「燒聲」，且幾乎沙啞到沒聲音，當時正在質詢的民進黨議員蔡筱薇聽到嚇...

即日起40歲以上嘉義市民 健康篩檢都免費

嘉義市府即日起至10月30日止推動市民整合性健康篩檢，由聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、慶昇及陽明等6家醫院提供服務，40歲以上...

議員財產僅申報不需公開 王婉諭：將提案修法補漏洞

時代力量立委王婉諭今天表示，依現行公職人員財產申報法，僅縣市首長、立委需要公開申報財產，地方議員只須申報卻不需上網公開，...

ECFA將屆10年／黃偉哲：擬用市庫彌補關稅損失

海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA將在今年9月屆滿10年，台南市議員吳禹寰昨指出，若無法再續約，台灣輸往大陸的鳳梨及傳統產...

3年總體檢 濁水溪沙塵暴改善

雲林縣濁水溪沙塵暴，每年讓沿線居民「呷飯攪砂」，昨天治理專案小組召集人政務委員吳澤成率各部會首長沿著濁水溪出海口往上游5...

朴子轉運站下月啟用 20條路線調整

嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市「朴子轉運站新建工程」，2018年底動工，施工2年多完工，7月1日啟用，嘉義縣公車...

整治二仁溪 南市環局：應求平衡原則

二仁溪汙染是台南長期以來的痛，河床及堤岸外尚有大量的有毒廢五金電子零件沒清除，環團主張優先處理堤岸內，並防2次汙染；堤岸...

台南三爺溪整治 環保人士：淨水場不夠

環保署公布河川水質嚴重汙染測站，台南市二仁溪支流三爺溪占了3站。台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，現有的淨水場不足以應付...

濁水溪治理沙塵暴3年總體檢 藍綠官員民代皆肯定

每年濁水溪沙塵暴讓沿線的雲林縣西螺、二崙、麥寮等居民「呷飯攪砂」，副總統賴清德在行政院長任內，親自走進河床宣誓治理砂害經...

環團：二仁溪整治防2次汙染 不能當冤大頭

二仁溪汙染是台南長期以來的痛，河床及堤岸外尚有大量的有毒廢五金電子零件沒清除，環團主張優先處理堤岸內，堤岸外應由地主負責...

ECFA屆滿 黃偉哲：考量用市庫彌補業者關稅損失

海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA將在今年9月屆滿10年，台南市議員吳禹寰今指出，若無法再續約，未來台灣輸往大陸的鳳梨及傳...

熱門新聞

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。