快訊

後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

疫情解封嘉義縣龍舟賽不恢復 活動費改買新龍舟

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
疫情解封，嘉義縣端節龍舟賽不恢復，活動費改買新龍舟，圖為使用超過30多年老 舊龍舟，經過許多修補、重新上漆。圖／縣府提供
疫情解封，嘉義縣端節龍舟賽不恢復，活動費改買新龍舟，圖為使用超過30多年老 舊龍舟，經過許多修補、重新上漆。圖／縣府提供

端節腳步近了！主辦嘉義縣端節龍舟賽東石鄉公所，4月因新冠肺炎疫情延燒，宣布停辦，如今疫情解封，是否恢復龍舟賽，引人注目，鄉公所說，準備時間倉促，不恢復龍舟賽，活動費用來採購2艘全新龍舟，加上縣府補助，採購4艘龍舟，汰換使用逾30年的老舊龍舟。

東石鄉公所說，歷年依傳統習俗在東石漁港辦理的龍舟競賽活動，因新冠肺炎疫情，4月以中央疫情指揮中心公眾集會因應指引標準評估後，為保障民眾及參賽選手健康及防疫需求，決定取消25日端午節龍舟賽，龍舟賽今年第37屆，這是繼17年前ＳＡＲＳ停辦龍舟賽，第二次因疫情停辦龍舟賽。

雖疫情緩解封，但龍舟賽籌辦時間倉促，不恢復舉辦，端節當天東石漁港沒有慶端節活動；因目前正值蚵仔收成產期，嘉義區漁會定7月19日在東石魚市場，舉辦蚵文化季剖蚵競賽活動。

鄉公所說，龍舟賽使用的龍舟超過30多年，遠觀雖亮麗，但都經過許多修補、重新上漆，多次爭取縣府編經費更新龍舟都無法如願，今年不辦龍舟賽，活動費用來添購2艘新龍舟，加上縣府補助採購2艘，汰舊更新，保障選手划龍舟安全。

龍舟賽 疫情 東石

延伸閱讀

疫情解封後…台中房市接待中心林立 看房人變多了

嘉義縣發生規模3.1地震 最大震度嘉義縣3級

最驚喜的畢業禮物 新店國小畢業生划龍舟

影／龍舟賽不只是龍舟賽 頭屋國中創意龍舟4.0寓教於樂

相關新聞

議員財產僅申報不需公開 王婉諭：將提案修法補漏洞

時代力量立委王婉諭今天表示，依現行公職人員財產申報法，僅縣市首長、立委需要公開申報財產，地方議員只須申報卻不需上網公開，...

ECFA將屆10年／黃偉哲：擬用市庫彌補關稅損失

海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA將在今年9月屆滿10年，台南市議員吳禹寰昨指出，若無法再續約，台灣輸往大陸的鳳梨及傳統產...

3年總體檢 濁水溪沙塵暴改善

雲林縣濁水溪沙塵暴，每年讓沿線居民「呷飯攪砂」，昨天治理專案小組召集人政務委員吳澤成率各部會首長沿著濁水溪出海口往上游5...

朴子轉運站下月啟用 20條路線調整

嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市「朴子轉運站新建工程」，2018年底動工，施工2年多完工，7月1日啟用，嘉義縣公車...

整治二仁溪 南市環局：應求平衡原則

二仁溪汙染是台南長期以來的痛，河床及堤岸外尚有大量的有毒廢五金電子零件沒清除，環團主張優先處理堤岸內，並防2次汙染；堤岸...

台南三爺溪整治 環保人士：淨水場不夠

環保署公布河川水質嚴重汙染測站，台南市二仁溪支流三爺溪占了3站。台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，現有的淨水場不足以應付...

濁水溪治理沙塵暴3年總體檢 藍綠官員民代皆肯定

每年濁水溪沙塵暴讓沿線的雲林縣西螺、二崙、麥寮等居民「呷飯攪砂」，副總統賴清德在行政院長任內，親自走進河床宣誓治理砂害經...

環團：二仁溪整治防2次汙染 不能當冤大頭

二仁溪汙染是台南長期以來的痛，河床及堤岸外尚有大量的有毒廢五金電子零件沒清除，環團主張優先處理堤岸內，堤岸外應由地主負責...

ECFA屆滿 黃偉哲：考量用市庫彌補業者關稅損失

海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA將在今年9月屆滿10年，台南市議員吳禹寰今指出，若無法再續約，未來台灣輸往大陸的鳳梨及傳...

嘉義市水溝散發惡臭 環保局清出半噸垃圾

嘉義市共和黃昏市場附近水溝長期惡臭，居民難耐，市議員黃思婷接獲陳情，日前與環保局、工務處等單位會勘後發現，水溝內部破裂凹...

台南安平跨港大橋預計今年底發包 最快2024年底完工

為解決安平舊城區交通問題，並提供四草大橋快速連接台86線快速道路，台南市政府預計今年底發包安平跨港大橋新建工程，考量景觀...

三爺溪全國最髒溪流 環團：單靠淨水場無法處理汙染

環保署公布河川水質嚴重汙染測站，台南市二仁溪支流三爺溪占了3站。台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，現有的淨水場不足以應付...

熱門新聞

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

搶攻旅遊商機！竹縣推10條山上遊程 最高領700元抵用券

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。