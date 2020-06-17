疫情解封嘉義縣龍舟賽不恢復 活動費改買新龍舟

端節腳步近了！主辦嘉義縣端節龍舟賽的東石鄉公所，4月因新冠肺炎疫情延燒，宣布停辦，如今疫情解封，是否恢復龍舟賽，引人注目，鄉公所說，準備時間倉促，不恢復龍舟賽，活動費用來採購2艘全新龍舟，加上縣府補助，採購4艘龍舟，汰換使用逾30年的老舊龍舟。

東石鄉公所說，歷年依傳統習俗在東石漁港辦理的龍舟競賽活動，因新冠肺炎疫情，4月以中央疫情指揮中心公眾集會因應指引標準評估後，為保障民眾及參賽選手健康及防疫需求，決定取消25日端午節龍舟賽，龍舟賽今年第37屆，這是繼17年前ＳＡＲＳ停辦龍舟賽，第二次因疫情停辦龍舟賽。

雖疫情緩解封，但龍舟賽籌辦時間倉促，不恢復舉辦，端節當天東石漁港沒有慶端節活動；因目前正值蚵仔收成產期，嘉義區漁會定7月19日在東石魚市場，舉辦蚵文化季剖蚵競賽活動。

鄉公所說，龍舟賽使用的龍舟超過30多年，遠觀雖亮麗，但都經過許多修補、重新上漆，多次爭取縣府編經費更新龍舟都無法如願，今年不辦龍舟賽，活動費用來添購2艘新龍舟，加上縣府補助採購2艘，汰舊更新，保障選手划龍舟安全。