議員財產僅申報不需公開 王婉諭：將提案修法補漏洞

時代力量立委王婉諭今天表示，依現行公職人員財產申報法，僅縣市首長、立委需要公開申報財產，地方議員只須申報卻不需上網公開，此規範並不合理，將在下會期推動修法，把議員財產申報納入公開範圍，一併讓社會大眾檢視。

王婉諭表示，修法重點除要求直轄市議員、縣市議員比照立委申報揭露財產外，也刪除需要製作公報的規定，省去政府製作紙本的成本，透過網路將資訊公開，讓政策執行到位。

公督盟副執行長田君陽說，全台每年一兆元的22縣市政府預算，有賴各地方議會把關，但是長期以來，公務人員財產申報法照不進地方議會，無怪乎地方議會的議長超過6成曾捲入或遭起訴刑事案。

田君陽指出，依照財報法第6條第2項規定，包括正副總統、五院正副院長、政務人員、立法委員、地方縣市長等人通通要財產申報，並且上網公開；偏偏百密一疏，獨漏掌握預算審查權的地方議會議長及議員，只須申報不需上網公開，民眾若想查閱，不但需要千里迢迢親自到監察院一趟，限看30分鐘且不得燒錄、錄影及複印，申報資料形同當兵床頭毛巾一般「檢查用」，維持形式上合法。

台南新芽理事嚴婉玲說明，台南新芽作為地方監督團體，長期關注議會及議員表現，過去整理的資訊包括市議員的問政紀錄、並在粉專上公開多段議員的荒謬問政影片，但受制於公職人員財產申報法，難以取得議員財產相關資料，而少了一項監督的強力工具，實有修法必要。