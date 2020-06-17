台南資源回收站科技化 電腦算點數換獎品

台南市環保局鼓勵市民將環保觀念融入生活中，輔導里及社區建置具有在地特色且符合需求的「台南資心回收站」，今年更輔導10處回收站採用電子化回收系統進行兌換活動，讓數量貯存雲端，達一定點數就能換宣導品。

市長黃偉哲表示，自2015年推動設置資心回收站，目前已有148站，為鼓勵民眾體驗智慧環保生活，今年採用子化回收系統」作業的10處「台南資心回收站」有七股區大潭里、北門區永隆里、北區重興里、永康區南灣里、白河區河東里、東區中西里、東區復興里、南區明德里、龍崎區牛埔里及關廟區北勢里等10處，兌換時間請洽里辦公處或「資源回收全民動起來」網站查詢。

另環保局於每周四上午8時20分至11時，在中西區開辦行動兌換車搭配電子化回收系統巡迴辦理兌換活動，活動期間至109年11月。

局長謝世傑說，環保局致力推動資源回收工作，持續開闢多元回收管道，歡迎鄉親們多多利用，相關活動訊息請上台南市政府環境保護局「 資源回收全民動起來」 網站查詢（http://epb2.tainan.gov.tw/recycle/），或打電話（06）2686751分機洽305柯小姐、或分機319吳先生。