機器人程式設計大賽 南科實中超越大學對手全國第二

南科管理局下午4點10分發布喜訊，南科實驗高中學生組成團隊Elite Leopard參加參加日本宇宙航空研究開發機構、美國太空總署合辦的第一屆「KIBO機器人程式設計競賽」，在台灣區預賽拿下全國第二名佳績，獲頒一萬元獎金，今天參加畢業典禮的高三隊員江旻洋、楊淞甫同學在畢業前得知，直說是「來得正好的畢業禮物」，科管局副局長鄭秀絨在台上表揚介紹四位參賽同學。

KIBO是國際太空站（ISS）日本製造的太空艙，本屆競賽題目設定為一顆隕石碎片撞擊ISS導致艙體破洞，太空人必須立刻撰寫程式載入控制艙內飛行機器人Astrobee移動，通過層層障礙尋找到破洞所在，並開啟雷射焊補缺口，阻止空氣外洩的任務。參賽選手須在規定時間內，發揮團隊合作精神編寫飛行機器人所需要的程式，透過各種演算法克服太空艙內擾動的空氣，提昇機器人的穩定度讓Astrobee飛行機器人可以在10分鐘內完成任務。

因為在太空中無法承擔一次的失誤，因此選手撰寫的程式，將會被反覆執行10次，在10次不同的結果中，取最差的一次成績當作競賽分數；全台有58支不分級別隊伍參加，包含大專院校、高中職、國中小，南科實中由高三學長江旻洋、楊淞甫同學領軍，帶領高一學生陳柏睿、周士傑共同參加比賽，競賽期間透過自主學習、專業社群討論中逐一解決問題。

科管局表示，得獎學生感謝科管局、南科AI_ROBOT自造基地、金屬工業研究發展中心支持與鼓勵，才會有如此好成績，雖無緣得第一名，代表台灣參加世界大賽，但在過程中學習到的知識與態度，未來能與世界各地頂尖人才合作，為台灣的太空科技開創新契機。