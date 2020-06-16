濁水溪治理沙塵暴3年總體檢 藍綠官員民代皆肯定

每年濁水溪沙塵暴讓沿線的雲林縣西螺、二崙、麥寮等居民「呷飯攪砂」，副總統賴清德在行政院長任內，親自走進河床宣誓治理砂害經費無上限，跨部會全面動員，今天治理專案小組召集人政務委員吳澤成率各部會首長，沿著濁水溪出海口往上游5個治理區進行總體檢，隨行的立委劉建國和雲林縣長張麗善等人均肯定治理成果。

包括環保署、水利署等各部會主管，今天下午在雲林縣長張麗善、立委劉建國、蘇治芬陪同下，沿著麥寮濁水溪河床一路往上游到崙背、二崙、西螺等5個治理區逐一檢視治砂工程進度，走進河床區，一望無際的水覆蓋和綠覆蓋，已不見揚塵飛砂。

雲林縣長張麗善表示，行政院107年核定3年11億餘元「濁水溪揚塵防制改善行動方案」，3年下來，河川揚塵事件日記錄從106年59天、107年50天、108年29天，逐年遞減，顯示揚塵明顯改善，縣府也已在濁水溪沿岸五鄉鎮的學校完成空調裝設，解決揚塵指日可待，感謝中央及地方團隊共同的努力。

立委劉建國表示，3年治理都超前部署，截至今年5月，水覆蓋預定900公頃，目前已達1038公頃；灘地綠覆蓋預定50公頃也已際執230多公頃，超前好幾倍，濁水溪揚塵是百年問題，如今能有此成果，非常不容易，行政院允諾治理濁水溪揚塵經費無上限，期待未來更要做好做滿，他也已全力爭取推動新風計畫，讓居民有一口好空氣。

政務委員吳澤成表示，前行政院賴清德指示成立平台會議，感謝劉建國等人鼎力支持，在每3個月1次的會議中，邊做邊研討，掌握水覆蓋及綠覆蓋正確方向，這兩個工法要做到好不簡單，因此經過水利署、林務局、環保署等單位努力，感謝各單位通力合作，克服萬難，把很難做的工法做到最好，未來治理不會停，請大家放心。