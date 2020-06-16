嘉縣將蓋梅嶺美術館二館 文史工作者提建議避免蚊子館
嘉義縣文化觀光局將於朴子市藝術公園建造梅嶺美術館二館，目前正進行規畫設計，朴子日新發展協會理事長陳俊哲認為，嘉義縣目前只在民雄有表演藝術空間，建議美術館二館可設置多功能多目的的展覽館，刺激多方面的不同藝術領域，避免再建一座蚊子館。
文觀局副局長李茂鍾表示，縣府目前規畫梅嶺美術館二館將是一座2層樓高的多功能表演藝術空間，設置300人左右座位供藝文團體表演、展示，因當初梅嶺文化基金會規畫梅嶺美術館時，沒考慮作品典藏空間，在二館也會設置可防潮、除濕及有溫度控制的典藏空間、研究空間及加強教育功能等。
陳俊哲表示，梅嶺美術館從1995年落成至今已有25年，但因地點在朴子藝術公園內，缺乏宣傳，雖是免費開放入館，卻少有民眾進去參觀，連鄰近的東石國中、朴子國小學生幾乎都不知道學校附近就有座美術館，但梅嶺美術館二館的建設目的依然是展覽、典藏及研習，他擔心二館將成為第二座蚊子館。
陳俊哲說，朴子為嘉義縣海線文化中心，多年來苦於缺少大型表演廳而無法舉辦精緻藝術表演，舉例來說，朴子音樂節每年借用東石國中禮堂，環境簡單、設備不足，導致層次無法提高，身為縣級文化中心，也該蒐集朴子地區的在地文物，如文獻資料與民俗物品等等。
李茂鍾表示，梅嶺美術館在公園內，民眾經過不會發現，因此二館將會建造在接近大馬路旁，並設置穿廊連接舊的美術館，上次與縣長翁章梁簡報時，翁也提及，希望將整個藝術公園納入規畫，目前向文化部爭取600萬經費進行規畫設計，2億經費建造，預計今年底或明年初就可設計完畢。
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