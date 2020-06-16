環團：二仁溪整治防2次汙染 不能當冤大頭

二仁溪汙染是台南長期以來的痛，河床及堤岸外尚有大量的有毒廢五金電子零件沒清除，環團主張優先處理堤岸內，堤岸外應由地主負責，政府不能當冤大頭來處理。台南市環保局強調，應求平衡原則。

原為重度汙染的二仁溪經10多年來的努力，重度汙染僅剩1成，其他都為中度汙染。不過，三爺溪匯入二仁溪處附近，過去是廢五金熔煉工廠重要聚落，大量電路板等有毒廢五金丟棄在溪畔，最後被大雨沖入溪內，深埋在河床，而成最大汙染源。

環保署與水利署正在規畫，要全面整治三爺溪與二仁溪，環保人士認為，這些有毒的電子零件廢棄物，除了堤防內有，堤防外也有，應優先處理堤岸內的廢棄物，而提岸外的應釐清土地所有權，若為私人地，應依規定要求地主處理。台南社環境小組召集人黃煥彰舉例說，有人的土地被丟太空包，因查無行為人，而被告發，只好自己花錢來清除；因此，若因找不到行為人，而由政府來清理，將造成不公，等於是花納稅人的錢。

台南市環保局表示，被汙染的土地大都找不到行為人，若地主有要開發土地，就會要求改善汙染，若沒提出，基於解汙染為要務，仍應求平衡原則，環保局會協助地主清除汙染。

長榮大學副教授洪慶宜表示，為了防止整治時，河底受汙染的土壤被挖取時，造成汙染面積擴大，應在四周釘連續樁。他表示，在台灣受汙染的河川中，二仁溪由百分百重度汙染，到目前僅1成是重度汙染，算是改善速快最快的；期待附近工業區能設置汙水下水道，進一步加速河川整治速度。