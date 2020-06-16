ECFA屆滿 黃偉哲：考量用市庫彌補業者關稅損失

海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA將在今年9月屆滿10年，台南市議員吳禹寰今指出，若無法再續約，未來台灣輸往大陸的鳳梨及傳統產業製品將課12％關稅，恐怕會崩盤，要求市府提早因應，協助農民及傳產業者度難關。台南市長黃偉哲回應，沒有ECFA後，台灣每年要多支付230多億元關稅，市府會考量用市庫彌補業者關稅損失，維持廠商穩定運作，讓員工不失業。

吳禹寰今天在議會總質詢時表示，ECFA早收清單中，台灣有539項產品輸入大陸免關稅，其中有18項是農漁產品，521項傳產工業製品，每年可省下230億台幣關稅。

吳指出，台南種植的鳳梨面積多達1806.47公頃，僅次於屏東縣的3593.58公頃，其中包括關廟、龍崎、歸仁即約有1000公頃，除了內銷之外，外銷主要國家為大陸，占其他外銷國家的97％。如果ECFA沒辦法續約，未來鳳梨輸往大陸將增加12％關稅。

他以仁德工業區為例，500多家傳統產業中有許多傳產製品都銷往大陸，光是員工數即上萬人，台南為傳統產業重鎮恐將受到嚴重衝擊，影響無數員工生計。

黃偉哲以去年台灣外銷148億美元金額為計，5％輸往大陸的金額為7.8億美元，所省下的關稅為230億台幣；市府會考量用市庫彌補業者關稅損失，維持廠商穩定運作。

農業局長謝耀清表示，今年台南的鳳梨產量約有7萬3000公噸，若以5％輸往大陸計算，約有3358公噸要課關稅，需多出700多萬元成本；以當前每公斤售價16.6元，關稅成本多1.9元，市府會貼補鳳梨農的成本與貿易商運費。