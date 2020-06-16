嘉義市水溝散發惡臭 環保局清出半噸垃圾
嘉義市共和黃昏市場附近水溝長期惡臭，居民難耐，市議員黃思婷接獲陳情，日前與環保局、工務處等單位會勘後發現，水溝內部破裂凹陷，廚餘和垃圾堆積在底層，導致散發惡臭，市府環保局耗費2個小時清淤，清出半噸垃圾，工務處也決議派員整修水溝。
黃思婷說，民眾反應共和路段水溝淤積惡臭，每次請環保局清掃後沒隔多久一樣阻塞，會勘發現多處下陷且淤積很多垃圾，目前已挖出淤積的
髒汙，再來會與攤販協調水溝重新施做時間，讓市場排水及環境儘快獲得改善。
環保局指出，該水溝從蘭井街一路通到南門圓環，大約上百公尺，水溝已30年左右，因老舊發生破洞，至少有兩三處，開水溝蓋清淤發現，有塑膠繩、廚餘、油塊和魚鱗等，工務處也將跟攤販協調時間，派員修整水溝。
黃思婷表示，感謝清潔隊水溝班，在大熱天清淤，還給市民乾淨的環境。環保局表示，嘉義市多處水溝都有老舊情形，為防未來仍有類似情形，將盤點嘉義市水溝，繼續清淤，避免散發惡臭，造成居民困擾。
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