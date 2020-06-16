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台南安平跨港大橋預計今年底發包 最快2024年底完工
為解決安平舊城區交通問題，並提供四草大橋快速連接台86線快速道路，台南市政府預計今年底發包安平跨港大橋新建工程，考量景觀、鹽害等因素，將採輕量型鋼筋混凝土橋，橋梁高15公尺，最快2024年底完工，串連安平漁港兩側交通，打造安平漁港新地標。
台南市工務局指出，目前安平跨港大橋新建工程由台灣世曦工程顧問有限公司進行設計作業，預計今年底前完成設計後發包；因考量位於漁港易受鹽分侵蝕，以及林默娘公園周邊的景觀視野，所以設計會以降低對景觀衝擊並考量鹽害等為原則，採輕量型造型鋼筋混凝土橋，道路配置為1快1混合車道與人行道，橋梁淨高15公尺，提供船隻通行需求。
工務局表示，安平跨港大橋路線規畫從安平城平路跨越安平漁港，銜接永華路，可解決舊城區交通問題，讓四草大橋快速連接86快速道路，紓解台17線四草大橋至永華路交通分流，對地方交通改善極具重要性。
安平跨港大橋預計110年上半年開工，113年底完工，打造安平漁港新地標，並將可串聯安平漁港兩側交通、觀光、遊憩生活圈，打造安平地區新亮點。
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