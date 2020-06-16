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台南北門封印解除玩很大 端午連假新體驗

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處辦理「北門玩很大！封印解除瘋一夏」記者會，邀請端午連假來體驗旅遊新玩法。記者謝進盛／翻攝
雲嘉南濱海國家風景區管理處辦理「北門玩很大！封印解除瘋一夏」記者會，邀請端午連假來體驗旅遊新玩法。記者謝進盛／翻攝

疫情解封，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理「北門玩很大！封印解除瘋一夏」宣傳記者會，27日除有野餐音樂會，還準備50份限量野餐墊及輕食餐盒贈送遊客，邀請遊客端午連假來台南北門，體驗新的旅遊樂趣。

雲嘉南管理處長徐振能表示，因應近期疫情趨緩，即將展開6月25至6月28日四天端午節連假活動，馬沙溝濱海遊憩區也將於6月25日重新開幕，還有7月11日在七股鹽山、七股遊客中心熱鬧開展的「一見雙雕藝術季」活動。

其中，25日上午由南鯤鯓代天府辦理祈福法會，會在當日「午時」時段，取出「午時水」，以雙手淨洗一番，象徵去穢除晦迎來好時運。25日晚上蚵寮保安宮燈會延續2020台灣燈會，有將近30座花燈移到保安公園展出，相約大家晚上來參與「永保平安」點燈儀式。

雲嘉南風管處27日下午5點到6點半，在管理處夢奇地草坪舉辦「北門夢奇地野餐音樂會」，將邀請入圍第30屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」女歌手「沐妮悠Muniyu(妞妞)」，以渾厚清澈原音演出自己創作歌曲，以及「雙生仔」音樂展演團體，由兩位孿生雙胞胎姊妹組成，享受音樂同時，主辦單位更貼心準備50份限量野餐墊及輕食餐盒雙人份套組免費贈送，相關訊息可關注「雲嘉南，好好玩!!!」及「愛活動i Party Go」粉絲專頁活動訊息。

野餐 北門 台灣燈會

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