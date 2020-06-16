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投入逾700萬元 新營中山路路平專案完成

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
投入逾700萬元，台南新營中山路路平專案完成 。記者謝進盛／翻攝
投入逾700萬元，台南新營中山路路平專案完成 。記者謝進盛／翻攝

投入逾700萬元，台南新營中山路路平專案完成 。記者謝進盛／翻攝
投入逾700萬元，台南新營中山路路平專案完成 。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區中山路長年不耐往來車輛輾壓，路面呈現龜裂、凹凸不平，經工務局上月投入逾700萬元執行路平專案改善完成，提供民眾一條平坦舒適的行車環境，市民也籲請相關單位嚴格把關，杜絕亂挖路情事發生。

新營中山路是地方交通門面，周邊多金融機構、商圈，不僅是商業區核心，也是通往大新營各區重要道路，經日久常年輾壓導致路面龜裂、凹凸不平，且路面各管線之人手孔數量過多，除影響觀瞻，更對用路人之行車安全造成影響。

市府工務局今年將該路納入路平專案辦理改善，經費約713萬元，上月18日開工，從新營火車站至交通台間，改善長度1017公尺，平均寬度約15公尺，同時重視管線整合施工，避免重複挖掘，配合水利局汙水下水道今年完工再進場施工，施工中管線調整共193條，並將軟弱地基一併改善，目前完成改善重鋪。

路平專案 火車站

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