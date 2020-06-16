端午節將屆 嘉義市抽查56件粽子等食品全合格

端午節即將到來，嘉義市府衛生局指出，針對超市、賣場、乾貨店及粽子專賣店，抽驗粽子、香菇和甜辣醬等食品，共56件全數合格，衛生局指出，粽子的香菇和蝦米為了看起來鮮豔，業者常會加入硫化物，雖然可以添加，但不能超標，否則攝入過多二氧化硫對人體健康有影響。

衛生局抽驗食品項目包含粽子、香菇、蓮子、栗子仁、花生粒、醬油膏、甜辣醬等，檢驗項目包括衛生標準(大腸桿菌、大腸桿菌群)、防腐劑(苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸)、甜味計、二氧化硫、蘇丹色素及動物用藥等，檢驗結果全部符合規定。

衛生局指出，這次稽查重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則(GHP)、以通訊交易方式訂定之食品，或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項、產品標示等，共稽查18家業者，17家合格，1家衛生條件不良，經輔導改善後已合格。

衛生局指出，粽子主要以糯米製成，糯米黏性大、不易消化，加上內餡多屬高油、高熱量為主，對於患有高血糖、高血壓、高血脂的慢性病友需適量攝取，把握低糖、低鹽、低油和高纖等原則，也能健康吃粽。