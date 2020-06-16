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議員批東石漁人碼頭管理不善 翁章梁：不改善就解約
嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，是沿海知名景點消暑勝地，2017年招標民間經營，由緻圓公司取得經營權，下月舉辦「海之夏」大型活動；議員姜梅紅上午質詢，批漁人碼頭管理不善，木棧道部分損壞， 雜草叢生，縣府文化觀光局未善盡監督之責，鄉民遊客怨聲載道；縣長翁章梁說，會督促廠商改善，不改善將解約。
緻圓管理部經理張文慶說，依合約規定，公司負責木棧道清潔維護，木棧道鏽蝕，結構損壞危險，不在合約規定清潔維護，公司1個月前已告之縣府文化觀光局，另針對議員指稱雜草叢生，因梅雨期降雨多，草長得快，會盡快除草。
他指出，公司用心經營，投入逾300萬元整修鯨魚池，因鯨魚池低於海平面，地底滲漏海水逾40處，結構技師鑑定難修復，無法開放使用，已告之文觀局善後 ，至今無下文；鯨魚池是熱門戲水區，暑假期間，許多民眾攜家帶眷到漁人碼頭戲水遊玩。
姜梅紅批文觀局長許有仁，未善盡監督漁人碼頭管理維護之責，造成觀海及夕陽的木棧道多處損毀，危害遊客安全，又碼頭園區雜草叢生，下月要舉辦海之夏，屆時湧入各地遊客，不改善會留下壞印象，她為此遭鄉民責難。
許有仁說，會依合約督促廠商改善，漁人碼頭公共設施損壞，爭取中央大南方計畫預算改善；翁章梁說，已要求文觀局督促廠商改善，不改善將解約。
漁人碼頭是寶可夢抓寶及搭觀光漁船筏到外傘頂洲景點，以風、陽光、魚、船元素，打造漁港新風貌，規畫鯨魚池、親子戲水區、人工白沙灘、木棧道觀海亭、蚵殼屋及大風車，緻圓重新彩繪異國風情，增加遊樂設施及伴手禮、海鮮美食區。
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