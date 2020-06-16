雲林逾8萬公噸垃圾待去化 環保局多方案因應

雲林縣內堆置8萬多公噸垃圾待去化，平日委外處理量因其他縣市焚化爐老舊、歲修量減，雲縣環保局提多項方案解決垃圾問題，雲縣議員促中央組垃圾處理國家隊，瓦解垃圾危機。

雲林縣環保局副局長黃富義指出，雲林縣每日垃圾量約320噸，沒有焚化爐均依賴委外處理，縣內目前有8萬多公噸垃圾待去化，為避免衍生環境衛生、污染等問題全部先打包處理。

黃富義表示，除了打包計畫，也執行20鄉鎮垃圾減量競賽，提出獎勵制度讓各鄉鎮垃圾減量，同時今年7月將啟動垃圾資源化循環示範設施（精進型MT），日處理量150噸。

雲林縣議員李明哲昨天在縣議會質詢時提出促中央組垃圾處理國家隊，李明哲今天進一步解釋，各縣市政府為了去化垃圾，目前以就地掩埋或是焚化爐燃燒，沒有焚化爐的縣市必須四處請託，但全非解決之道。

李明哲呼籲，中央應正視垃圾問題，用國家力量解決，瓦解全台的垃圾危機。

雲林縣虎尾鎮長丁學忠告訴中央社記者，虎尾以往一天產出逾50公噸垃圾，現在為40公噸，但是垃圾只進不出，導致掩埋場堆置逾3萬公噸的垃圾，「垃圾長得比樹還要高」。

雲林縣口湖鄉在環保署的幫忙下，已去化500多公噸的垃圾，口湖鄉長林哲凌下一步要跟鄉民宣導落實垃圾分類減量。