快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

雲林逾8萬公噸垃圾待去化 環保局多方案因應

中央社 / 雲林縣16日電

雲林縣內堆置8萬多公噸垃圾待去化，平日委外處理量因其他縣市焚化爐老舊、歲修量減，雲縣環保局提多項方案解決垃圾問題，雲縣議員促中央組垃圾處理國家隊，瓦解垃圾危機。

雲林縣環保局副局長黃富義指出，雲林縣每日垃圾量約320噸，沒有焚化爐均依賴委外處理，縣內目前有8萬多公噸垃圾待去化，為避免衍生環境衛生、污染等問題全部先打包處理。

黃富義表示，除了打包計畫，也執行20鄉鎮垃圾減量競賽，提出獎勵制度讓各鄉鎮垃圾減量，同時今年7月將啟動垃圾資源化循環示範設施（精進型MT），日處理量150噸。

雲林縣議員李明哲昨天在縣議會質詢時提出促中央組垃圾處理國家隊，李明哲今天進一步解釋，各縣市政府為了去化垃圾，目前以就地掩埋或是焚化爐燃燒，沒有焚化爐的縣市必須四處請託，但全非解決之道。

李明哲呼籲，中央應正視垃圾問題，用國家力量解決，瓦解全台的垃圾危機。

雲林縣虎尾鎮長丁學忠告訴中央社記者，虎尾以往一天產出逾50公噸垃圾，現在為40公噸，但是垃圾只進不出，導致掩埋場堆置逾3萬公噸的垃圾，「垃圾長得比樹還要高」。

雲林縣口湖鄉在環保署的幫忙下，已去化500多公噸的垃圾，口湖鄉長林哲凌下一步要跟鄉民宣導落實垃圾分類減量。

焚化爐 口湖鄉 李明哲

延伸閱讀

助攻學界研發省時 國研院開發AI晶片設計驗證平台

新北環保局也要推帥哥美女月曆 破解外界刻板印象

全國最新9大汙染河川 雲林新虎尾溪入榜

許崑源墜樓身亡 他率一排正副議長哀悼...曝出殯時間在這天

相關新聞

白沙屯媽往北港進香 7月5日出發

白沙屯媽今年往北港朝天宮徒步進香，上周經擲筊請示媽祖婆同意恢復舉辦，廟方今天下午1點在宮內擲筊，確定今年在北港朝天宮進火...

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

有一位網友在台南冰品排隊名店吃了一份芒果牛奶冰、要價200元，他在PTT上發文表示朋友認為他是「盤子（指冤大頭）」，詢問...

端午節將屆 嘉義市抽查56件粽子等食品全合格

端午節即將到來，嘉義市府衛生局指出，針對超市、賣場、乾貨店及粽子專賣店，抽驗粽子、香菇和甜辣醬等食品，共56件全數合格，...

議員批東石漁人碼頭管理不善 翁章梁：不改善就解約

嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，是沿海知名景點消暑勝地，2017年招標民間經營，由緻圓公司取得經營權，下月舉辦「海之夏」大...

新建朴子市轉運站下月啟用 5家客運20條公車路線調整

嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市「朴子轉運站新建工程」，2018年底動工，施工2年多完工，7月1日啟用，嘉義縣公車...

台南藥局有口罩可以賣了 感謝廠商暖心供應

國內口罩從6月1號起開放自由買賣，但是民眾想要買到還是不容易，台南市藥師公會協調相關的廠商供應，目前在台南各藥局已經能夠...

翁章梁提案成立勞青處 議員批縣府人事勞逸不均

嘉義縣長翁章梁議會定期會重新提案，成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），議員詹琬蓁上午質詢，公布縣長室1名機要科員平均每月...

內政部首發替代役傷男贍養金 陳宗彥台南送暖

台南市宋姓男子15年前服役時因公受傷，造成身體平衡機能受損、語言溝通障礙，經多年復建，已漸可自理，內政部政次陳宗彥今天前...

訪口罩國家隊受熱烈歡迎 陳時中：台灣紡織可再創奇蹟

衛福部長陳時中今早訪視紡織產業綜合研究所，感謝口罩及防護衣國家隊，他一到場就受到紡研所人員熱烈歡迎，展現「阿中部長」高人...

西螺福興宮太平媽祖獎 雲彰學生最期待的畢業禮盒

雲林縣與彰化縣高中職、國中、國小共80所學校畢業生，最期待的就是獲得到西螺福興宮的太平媽祖獎，這項太平媽祖獎的獲獎資格，...

雲林16危橋改建 拚年底全部通車

宜蘭縣南方澳大橋去年10月間崩塌震驚全國，引發各縣市對橋梁安全的關注，雲林縣府也馬上要求業務單位盤點縣內橋況，共檢測出1...

台南振興文化先行 古蹟門票+限量點心打折

疫情趨緩，台南市區旅館6月假日住宿及訂房率多已突破9成，暑假訂房率也已達6成，為搶振興觀光商機，市府昨天宣布推出「成功制...

熱門新聞

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。