新建朴子市轉運站下月啟用 5家客運20條公車路線調整

嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市「朴子轉運站新建工程」，2018年底動工，施工2年多完工，7月1日啟用，嘉義縣公車處、嘉義客運、阿里山客運、新營客運、統聯客運及幸福巴士共20條路線，配合轉運站啟用，調整部分行駛路線及站點，未來藉由轉乘，方便民眾前往高鐵嘉義站、長庚醫院及鄰近嘉義市、台南市等地區，提供更便捷的交通運輸服務，歡迎民眾多加利用。

朴子轉運站新建工程，2018年11月23日由前縣長張花冠等人祈福動土，轉運站位在交通便利四維路，原工期1年，延冗到下月才啟用，將有5家客運進駐，提供民眾便利大眾運輸，位在黃金地段嘉義客運朴子站搬遷後，用地可望活化，帶動地方繁榮發展。

縣府建設處說，縣公車處及嘉義客運往東石、布袋路線將減少朴子站（山通路），增加朴子站（光復路）及朴子轉運站，調整路線在朴子農會站後左轉光復路接海通路、四維路一段至朴子轉運站；往嘉義方向增加朴子加油站，調整路線在樸靈宮站右轉文化南路接大同路、南通路三段、四維路一段至朴子轉運站。

另，統聯客運東、西行路線將在縣道168線轉四維路一、二段至朴子轉運站服務民眾；新營客運亦延伸服務行駛至朴子轉運站；民眾若要前往朴子市場，可在朴子農會站或朴子加油站下車後步行前往，或由朴子轉運站搭乘幸福朴子1路及幸福東石1路至朴子站（嘉義客運朴子總站）下車。