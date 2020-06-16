台南藥局有口罩可以賣了 感謝廠商暖心供應
國內口罩從6月1號起開放自由買賣，但是民眾想要買到還是不容易，台南市藥師公會協調相關的廠商供應，目前在台南各藥局已經能夠買到口罩。
藥師公會理事長吳振名表示，口罩雖然可以開放自由買賣，但是因為廠商出口的需求大，加上國內各個通路都要搶口罩，因此販售實名制口罩的藥局，反而拿不到額外的口罩可以賣。
他表示，但是實際上有很多人需要額外的口罩，像是在癌症化療的病患，兩周9個口罩根本就不夠用。
吳振名將相關的困難反映出去之後，位在白河區的恒大口罩公司董事長黃美慧，就同意先把出口的訂單緩一緩，從上周起陸續供應40萬片口罩給台南市的各大藥局，以滿足國內民眾的需求。
吳振名表示，非常感謝口罩商暖心的舉動，後續也有其他的廠商同意支援，目前在各藥局應該都能夠買到口罩。
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