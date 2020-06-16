翁章梁提案成立勞青處 議員批縣府人事勞逸不均

嘉義縣長翁章梁議會定期會重新提案，成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），議員詹琬蓁上午質詢，公布縣長室1名機要科員平均每月領2萬多元加班及差旅費，縣府編制公務員、臨時、約聘雇人員2千多人，人事勞逸不均應先解決，不應強行成立勞青處。

詹琬蓁開始質詢前，公布縣府提供的縣長室機要、約聘雇人員的加班及差旅費，其中領最多的蔡姓機要科員，1年領27萬多元，平均每月2萬2千多元，另有名臨時約雇人員年領18萬多元，她說，經發處、農業處、教育處，調整科別增加人力。

縣府編制加上臨時約聘雇人員那麼多，應合理調整人事工作，避免勞逸不均，但縣府卻捨此不為，還要增加預算人力成立勞青處，況且社會局已經承辦勞工業務，許多臨時約聘雇人員不必考 試，靠「關係」進縣府工作，待人應謙卑，工作加倍用心。

她說，縣長室部分人員領那麼多加班及差旅費，跟隨縣長太辛苦勞累，恐過勞，突顯縣府勞逸不均問題嚴重，如果民進黨要以多數議會席次「鴨霸」強行通過成立勞青處，國民黨也擋不了，但她要讓外界了解人事勞逸不均實情。

人事處長劉燦慶說，成立評鑑小組檢討局處人力配置；縣長翁章梁說，會改善人事勞逸不均問題，但勞逸不均跟成立勞青處是兩回事，成立勞青處是為解決日益增加的勞工及青年問題，他說，跟他跑行程的機要人員常要跟到晚間10點，行程多，時間長，依規定申請加班及差旅費，他自己未申請加班費。