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訪口罩國家隊受熱烈歡迎 陳時中：台灣紡織可再創奇蹟

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
衛福部長陳時中今早訪視紡織產業綜合研究所。記者魏翊庭／攝影
衛福部長陳時中今早訪視紡織產業綜合研究所。記者魏翊庭／攝影

衛福部長陳時中今早訪視紡織產業綜合研究所，感謝口罩及防護衣國家隊，他一到場就受到紡研所人員熱烈歡迎，展現「阿中部長」高人氣。陳時中致詞時表示，「我覺得我們是同一隊的」，每個人都扮演自己的角色。他也說，台灣早年的奇蹟一大部分是紡織業，曾經光榮過，也一直做得很好，相信可以再創奇蹟。

陳時中說，本來應該很早就來跟紡研所溝通，但因為大家都做得非常好沒什麼問題，所以疫情趨緩才來。他表示，「我覺得我們是同一隊的」，每個人都扮演自己的角色，在指揮中心就相對輕鬆。

陳時中還透露，過年時緊張一陣子，口罩生產線停頓但需求上升，經濟部長沈榮津在小年夜帶7、8個人，開會到凌晨3點，說服指揮中心釋出口罩庫存，沈答應過完年很快會到每日600萬片，但過完時又說人員沒辦法馬上到位。

陳時中說，不得已在行政院長蘇貞昌指示下，限制不能出口、做實名制。他說，民主社會這麼久，除了小時候曾經配給，想不到什麼時候用配給。他還說，這次抗議的成功是台灣人民氣質太好，大家都願意配合。

陳時中表示，在口罩國家隊運作時，知道紡研所很強，許多檢驗都得問紡研所。他表示，很高興大家一起完成一件事，相信台灣紡織可以再創奇蹟。

該紡織研究所是經濟部底下的法人單位，成立於1959年，原本就負責紡織品的研發及檢驗。這次防疫期間，政府徵用口罩，該研究所更擔任調度工作，調度各徵用口罩工廠的原物料，以供穩定製作口罩無虞。其中包括關鍵材料熔噴不織布調度平台、耳掛帶及鼻樑壓條等材料。

另外「防護衣國家隊」，紡織研究所透過檢測分析結果，解決業者在防護衣加工程序及膠帶貼條的問題與品質，以可通過防護衣P1、P2及P3等級的檢測標準。

衛福部長陳時中今早訪視紡織產業綜合研究所。記者魏翊庭／攝影
衛福部長陳時中今早訪視紡織產業綜合研究所。記者魏翊庭／攝影

口罩 陳時中

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