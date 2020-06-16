西螺福興宮太平媽祖獎 雲彰學生最期待的畢業禮盒

雲林縣與彰化縣高中職、國中、國小共80所學校畢業生，最期待的就是獲得到西螺福興宮的太平媽祖獎，這項太平媽祖獎的獲獎資格，都是熱心公益、服務助人或品學優良的學生，也是雲林唯一跨縣市的媽祖畢業獎，今年媽祖獎禮盒全是符合年輕人喜愛實用又時尚用品，包括媽祖行充等，每個獲獎人忍不住當場打開禮盒，無不驚喜萬分。

西螺福興宮今年共發出300份太平媽祖獎禮盒給雲林西螺區及濁水溪對岸的彰化縣學校，這也是雲林縣唯一跨越濁水溪的畢業禮物，每年畢業典禮畢業生都滿心期待，但想獲此獎，除了功課好，也要有一顆善良的心，熱心公益、用愛服務才符合媽祖仁德愛的精神，所以是一項德才兼備的大獎。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮每年用心準備太平媽祖獎，除了獎狀，今年還有「超炫快充太平媽祖行動電源」、「媽祖悠遊卡」，太平媽與文昌帝君加持過的「文昌筆」組合及「鵬程萬里獎牌」，悠遊卡儲值300元獎學金。獎品豐富又是年輕人最愛，每年獎品都不同，所以很多畢業生都很期待能獲太平媽祖獎。

楊董事長說，設立太平媽祖畢業獎，只希望畢業生能一直本著助人為快樂的心，學習媽祖慈悲助人的精神，不論走到哪裡，都能延續雲林熱情助人的人情味，這也是設立說獎最大意義。