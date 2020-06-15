台南振興文化先行 古蹟門票+限量點心打折

疫情趨緩，台南市區旅館6月假日住宿及訂房率多已突破9成，暑假訂房率也已達6成，為搶振興觀光商機，市府昨天宣布推出「成功制霸－振興文化先行」方案，以5到6折的價格出售台南古蹟門票和限定文創點心，讓遊客不僅玩得省，也不怕吃不到限量點心。

市長黃偉哲表示，在中央7月中推出振興券前，台南市會推出各式的振興方案，特別是針對不同的國民旅遊客群，會有客製化的遊程，不管是適合想出國卻不能出國的觀光客，或宗教進香、社團或學生，都有不同的套裝旅程。

文化局指出，將赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及去年新開幕的1661台灣船園區、台南山上花園水道博物館、台南左鎮化石園區及水交社文化園區等共8個景點納入。

其中「澎派迎客包」為8景點門票及加贈8項台南古蹟限定商品，市價825元、僅售500元。「市民同樂包」則是8景點門票加贈4項限定商品，市價360元、現僅售200元。「古蹟歡樂包」則是買6景點門票加贈4項限定商品，市價485元、僅售200元。

台南限定商品是指文化局自行開發的文創點心，包括「媽祖賜芙（福）」、「藝陣乖乖」、「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「天后豌豆酥」等，詳情可上文化局網站或上「藝遊臺南」臉書粉絲專頁。