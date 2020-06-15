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全國最新9大汙染河川 雲林新虎尾溪入榜
環保署公布全國9大汙染河川的監測站PRI（河川汙染指數）排行，雲林縣新虎尾溪入榜，成為9大汙染河川之一，雲林縣環保局今晚指出，新虎尾溪沿線的畜養場多，將會針對原有的廢水排放熱點，持續嚴格監控，一旦發現偷排廢水，將依法重罰。
雲林縣環保局副局長黃富義指出，近年雲林縣輔導養豬廢水資源化成效全國第一，把豬廢水轉化成為沼液和沼渣作為農耕施肥之用，讓豬糞水回收轉化為資源再利用，對降低畜養廢水排放效果佳，獲得肯定。
最近更與合作農場及多家畜牧場合作，推動畜牧肥水資源循環運用，成效良好，除增設沼液施灌車隊、擴大施灌沼液面積，也輔導更多玉米田以沼液取代化學肥料，提高收穫量友善環境。
環保局已輔導190場以上畜牧場申請沼液沼渣使用計畫，去年施灌面積約15.72公頃玉米、大蒜及花生田，成效佳，施灌沼液量達7800公噸，今年再增加4個施灌車隊。
黃富義表示，由於目前兩千頭以下的小型養豬場仍多，考慮到豬糞水集運成本，初期推行時配合度不佳，不過經多方宣導，並推出大場帶小場政策，減輕小型豬場負擔，使集運量逐增，新虎尾溪沿線畜養場較多，為避免有人偷排廢水汙染河川，將持續加強宣導控管。
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