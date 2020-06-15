花蓮慈濟院長林欣榮返母校 設置靜思閱讀書軒
台南將軍漚汪國小傑出校友花蓮慈濟醫院院長林欣榮，今下午結合慈濟在母校舉行「靜思閱讀書軒」揭牌啟用，希望藉此提供更優質閱讀空間與環境，讓書香盈滿校園。
為迎接傑出校友，校方安排由兒童樂隊演奏森林狂想曲及英語讀者劇場表演The Sweet Hen House迎賓，迅速炒熱氣氛。
林欣榮說，雖旅居在外，但非常關心家鄉發展與母校教育，因此積極籌設靜思書軒能設於母校漚汪國小，他讚賞母校建校百年來，人文薈萃，是培育人才的搖籃。
該靜思閱讀書軒設置於學校中棟一樓教室，位置適中。校長許德文表示，林欣榮與慈濟捐贈該校靜思閱讀書軒，提供藏書與桌椅以及書櫃等，寬敞的優質空間，讓師生有舒適閱讀環境在愉悅心情中閱讀，更增學習成效。
學生陳芝菱等人開心的說，現場佈置窗明几淨，相當素雅，藏書豐富，自然科學類及靜思語都是我們最愛，謝謝學長林欣榮院長的付出。
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