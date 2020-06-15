台南市金華派出所長交接 賴杰賢走馬上任

台南市警六分局今天辦理金華派出所所長交接典禮，原任所長邱啟彰榮調保安警察大隊中隊長，新任所長由警察局保防科警務員賴杰賢接任，六分局長陳建民主持交接典禮，並邀請轄區里長、義警、民防及關心警政工作地方仕紳到場觀禮。

卸任的邱啟彰，曾任兩次金華所長，兩任期相加約7年，對轄內治安工作盡心盡力。2019年10月總統大選，候選人韓國瑜在南區水萍塭公園造勢時，遭2名民眾丟擲雞蛋，邱所長率屬迅速偵破，除穩定轄區治安外，也讓眾多紛擾的政治口水塵埃落定。

新任所長賴杰賢，曾任地檢署書記官，2008年考上警察大學法律研究所，2010年畢業後歷任善化分局巡官、刑事警察大隊偵查員、第五分局實踐所所長，2018年11月29日調陞警察局保防科務員迄今，內、外勤職務歷練完整。

分局長陳建民期許新任賴所長發揮警察專業，對外應貫徹反毒、打詐、掃黑警政重點工作，延續邱所長經營的基礎，持續做好治安、交通工作，讓民眾對治安有感。