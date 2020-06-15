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翁章梁合體黃子佼 為嘉義宣傳21日直播日環食

中央社 / 嘉義縣15日電

嘉義縣府為宣傳日環食，聯合阿管處、故宮南院及雲管處，合辦觀日活動，縣長翁章梁並請來藝人黃子佼代言，21日下午將直播嘉義日環食過程，要讓嘉義觀光旅遊業從疫情中復甦。

嘉義縣為宣傳日環食活動，繼推出「太陽神動漫風創意視覺、專業的人及觀日任務創意」3支宣傳短片之後，今天更舉辦宣傳記者會，翁章梁今天更發揮主持功力，與黃子佼一搭一唱，推銷嘉義縣日環食活動，介紹嘉義美食與美景。

翁章梁表示，這世上有很多天文奇景，但用眼睛就看得到的不多，日環食用眼睛就看得到，21日當天有很多的活動與表演，請黃子佼來直播推銷嘉義，讓嘉義縣的旅遊與住宿可以提升，經濟活動不再受疫情影響。

黃子佼說，嘉義縣是太陽之都，21日當天在水上北回歸線太陽館、阿里山公路旁牛埔仔愛情大草原、故宮南院、布袋高跟鞋教堂，都有舉辦賞日環食活動，適合大人小孩一起來玩，這個星期嘉義縣是全亞洲最熱門的都市。

黃子佼也說，自己已安排3天2夜的嘉義旅程，飯店都已經訂了，邀請大家一起來嘉義縣玩透透。他強調，人家說他是「三金」（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）主持人，但來到嘉義才知道嘉義才是三「真」（台語），「真好吃、真好耍、真好買。」

國立故宮博物院南院處處長彭子程表示，南院在21日下午推出科普講座，請專家講解百年罕見日環食景象，並提供4部專業觀日望遠鏡，讓遊客看日環食。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，情侶或夫妻在日環食當天，到高跟鞋教堂前合影打卡，並將照片上傳至「雲嘉南，好好玩」臉書粉專，就有機會獲得台南在地原創手工鞋。

翁章梁表示，嘉義位在環食帶，日環食最佳的觀賞點就在嘉義，整個過程從「初虧、食既、食甚、生光、復圓」，大約1小時46分，且台灣下次再看到日環食要195年後，大家不要錯過。

嘉義 高跟鞋教堂 故宮南院

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