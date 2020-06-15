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影／日環食宣傳 翁章梁黃子佼重現創意廣告笑到併軌

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（左二）與藝人黃子佼（左三）今天在「621嘉義日環食」宣傳活動上大啖嘉義在地美食。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）與藝人黃子佼（左三）今天在「621嘉義日環食」宣傳活動上大啖嘉義在地美食。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府今天舉行「621嘉義日環食」宣傳活動，除了邀藝人黃子佼現場吃遍活動當天將在嘉有好市集擺設的20攤嘉義在地美食，縣長翁章梁也與黃子佼現場重現「觀日任務創意廣告」，黃子佼直呼，嘉義縣才是真的三金大縣「金賀呷、金賀買、金賀玩」。

翁章梁日前發布的「觀日任務創意廣告」中，以塑膠椅錯位方式，加上北回歸線太陽館背景、毛巾旋轉形成的螺旋槳，讓人感覺他正駕駛直升機進行觀日任務，沒想鏡頭拉遠馬上破功，負責轉毛巾的女助理笑到倒地不起，影片一出馬上產生廣大迴響，翁章梁及黃子佼今天於活動現場重現畫面，翁也直接笑到「併軌」。

嘉義縣長翁章梁今天邀請藝人黃子佼、阿里山國家風景區管理處長馬惠達、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、故宮南院處長彭子程等人共同推出嘉義縣日環食4大觀日點，包含北回歸線太陽館、高跟鞋教堂、故宮南院及牛埔仔愛情大草原，其中翁章梁及黃子佼將於當天下午3點半於北回歸線太陽館進行現場網路直播。

翁章梁表示，日環食將於6月21日當天下午14點49分03秒開始，復圓時間為17點25分50秒，全縣觀測活動點超過10處，民眾只要到活動現場消費或打卡就贈限量觀日太陽眼鏡，為吸引民眾到「嘉」參與，也特別於北回歸線太陽館舉辦日環食版嘉有好市集，邀請20家嘉義特色美食設攤、贈送共621分免費鳳梨等。

黃子佼表示，下次要再看到日環食要等到195年後，而嘉義縣是太陽之都，最適合觀賞日環食，4大觀日點也將舉行大人小孩都適合的活動，相信嘉義縣是這1、2周全亞洲最熱門的都市，他也已訂好3天2夜的行程，一定要來共襄盛舉，嘉義縣玩透透。

詳細活動資訊可上嘉義縣文化觀光局 http://www.tbocc.gov.tw/、或「慢遊嘉義」臉書粉專查詢。

嘉義縣長翁章梁（右一）與藝人黃子佼（右二）今天重現「觀日任務創意廣告」的搞笑畫面。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右一）與藝人黃子佼（右二）今天重現「觀日任務創意廣告」的搞笑畫面。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（第二排左四）、藝人黃子佼（第二排左三）、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（第二排右三）、故宮南院處長彭子程（第二排右五）等人合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（第二排左四）、藝人黃子佼（第二排左三）、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（第二排右三）、故宮南院處長彭子程（第二排右五）等人合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天舉行「621嘉義日環食」宣傳活動。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天舉行「621嘉義日環食」宣傳活動。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）與藝人黃子佼（右三）今天重現「觀日任務創意廣告」的搞笑畫面。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）與藝人黃子佼（右三）今天重現「觀日任務創意廣告」的搞笑畫面。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）與藝人黃子佼（左三）今天在「621嘉義日環食」宣傳活動上大啖嘉義在地美食。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）與藝人黃子佼（左三）今天在「621嘉義日環食」宣傳活動上大啖嘉義在地美食。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 故宮南院

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