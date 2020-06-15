快訊

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

大學指考微解封！試場考生人數調降 不開放家長陪考

台南大內區公所員工教做驅蚊香包 防疫防災觀念傾囊「香」授

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
大內區公所員工指導學童製作香包。記者周宗禎／攝影
大內區公所員工指導學童製作香包。記者周宗禎／攝影

台南市大內區公所員工自編自製教材，今天為大內國小三到五年級學童舉辦「課外防災防疫宣導暨驅蚊香包DIY活動」，希望從小落實登革熱防治觀念，將防治登革熱教育向下扎根，培養兒童正確防疫觀念，17日還要再辦一場。

公所員工準備天然中藥驅蚊香包教導學童，以丁香、艾葉、白芷、蘇葉、薄荷、石菖蒲、藿香、金銀花和香茅等中藥材自製驅蚊材料包，並化身DIY小老師示範教學，每位輔導老師協助5到6位學童製作驅蚊香包。

香包造型是各式各樣可愛動物，學童拿到時相互討論誰的比較可愛，香包內材料包內容物是中藥材配置而成，散發出淡淡天然的中藥香味。

區公所表示，目前時值梅雨季節，中南部地區常有局部性豪雨或豪大雨發生，各地午後也有陣雨，雨後易產生積水容器並孳生病媒蚊。因國內疫情穩定趨緩，各級學校已放寬校園防疫措施，登革熱疫情須謹慎嚴防。

大內區公所表示，為落實登革熱防治觀念，期望將登革熱防治作為及防災教育向下扎根，培養正確防災防疫觀念，決定與大內國小合作宣導DIY活動。課程不僅宣導「登革熱防治的重要性」，也教導學童地震保命3步驟、火災防範及天然災害應變觀念，希望學童能將防災防疫觀念帶回家中向家人宣導，將防災防疫內化為日常生活習慣，共同持續維護社區安全。

大內區長李賢村指出，雖國內整體疫情處於低點，但民眾隨時應落實正確勤洗手及良好個人衛生習慣，也應做好環境整潔，不堆放積水容器，在降雨過後，加強「巡、倒、清、刷」降低疫情傳播風險，防治登革熱沒有捷徑，更需民眾配合。

大內國小3年級學童展示自製驅蚊香包。記者周宗禎／攝影
大內國小3年級學童展示自製驅蚊香包。記者周宗禎／攝影

登革熱 疫情 中藥

延伸閱讀

訪台灣人工智慧實驗室 陳其邁：可將防疫科技輸出國際

殉職鐵警李承翰姐夫獲全國模範警察 憾岳父抑鬱而終

宣導戴口罩防疫 日本從百年前流感疫情就開始

議員批殘酷規定令子女見不到父最後一面！宅女小紅以「喪家代表」挺台防疫

相關新聞

台南六甲納骨塔將滿櫃 增建改建新建評估都不可行

台南市六甲區公所因應納骨堂塔位趨於飽和，考慮民眾反映需要且要配合中央政策，決定評估現有納骨堂改建、增建或第二納骨堂新建計...

影／日環食宣傳 翁章梁黃子佼重現創意廣告笑到併軌

嘉義縣政府今天舉行「621嘉義日環食」宣傳活動，除了邀藝人黃子佼現場吃遍活動當天將在嘉有好市集擺設的20攤嘉義在地美食，...

影／台南安定南安社區破布子風味獨特 居民今聚集開工

台南市安定區破布子與芒果產期相當，芒果結實纍纍，破布子也熟成，今天安定南安社區街坊居民開始聚集採收、熬煮，第一天開了3口...

中型醫院困境求生 台南郭綜合周五與成大簽約合作

台南郭綜合醫院將與成大醫院進行合作經營，雙方在本周五正式簽約，8月生效，未來成大將派任院長到郭綜合，協助經營，兩院在門診...

台南結合古蹟與限量文創點心 打折出售拉遊客

台南搶振興觀光商機，今天推出「成功制霸－振興文化先行」方案，結合台南古蹟景點，與平日遊客常常搶不到的限量文創點心，以5-...

七股潟湖防陸化 台南水利局2300萬疏濬

為改善七股潟湖陸化老問題，台南市政府上月辦理疏濬工程，預定今年底完工，將可疏濬土方約11萬方，大幅提升潟湖蓄洪量，除確保...

雲林縣16座危橋力拚年底完工 路過這些橋的人要小心

去年10月間宜蘭南方澳大橋崩塌震驚全國，引發各縣市對橋梁安全的關注，雲林縣政府也馬上要求業務單位盤點縣內橋況，共檢測出1...

二仁溪整治 何時能夠結束？

台南市被列為汙染場址的農業用地共31處，面積3.3公頃，主要集中在南區二仁溪旁，多為過去廢五金廠造成，居民抱怨政府整治拖...

雲林擴辦犬貓絕育 覓地籌建動保園區

雲林縣流浪犬貓逾4萬隻，TNVR結紮團隊從台南北上到雲林協助誘捕流浪動物絕育，也希望地方政府能建置動保醫療園區，縣長張麗...

台南左鎮化石園區第52萬遊客 幸運小一生可暢遊1年

台南左鎮化石園區去年5月啟用後人氣夯，第52萬名遊客是嘉義市林森國小一年級學童黃聖倢，1年內可與另一人結伴無限次入園，市...

台南新化百年碾米廠 社造團隊當另類傳人

台南新化社區營造協會前總幹事許明揚以社會企業理念推動「新化老屋生活故事博物館」，找回老屋故事，為新化老街帶來更多文藝氣息...

泥水及電器志工助弱勢修房 黃偉哲感謝付出

台南市電氣、泥水工會志工，日來頂著30多度大熱天，辛苦為弱勢勞工修繕房屋，台南市長黃偉哲今中午趕至後壁區向奉獻的志工夥伴...

熱門新聞

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

土城、新店時雨量破50毫米 新北市三級開設

布農勇士雕像幾乎裸身站路口 民眾羞喊給他衣服穿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。