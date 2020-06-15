台南大內區公所員工教做驅蚊香包 防疫防災觀念傾囊「香」授

台南市大內區公所員工自編自製教材，今天為大內國小三到五年級學童舉辦「課外防災防疫宣導暨驅蚊香包DIY活動」，希望從小落實登革熱防治觀念，將防治登革熱教育向下扎根，培養兒童正確防疫觀念，17日還要再辦一場。

公所員工準備天然中藥驅蚊香包教導學童，以丁香、艾葉、白芷、蘇葉、薄荷、石菖蒲、藿香、金銀花和香茅等中藥材自製驅蚊材料包，並化身DIY小老師示範教學，每位輔導老師協助5到6位學童製作驅蚊香包。

香包造型是各式各樣可愛動物，學童拿到時相互討論誰的比較可愛，香包內材料包內容物是中藥材配置而成，散發出淡淡天然的中藥香味。

區公所表示，目前時值梅雨季節，中南部地區常有局部性豪雨或豪大雨發生，各地午後也有陣雨，雨後易產生積水容器並孳生病媒蚊。因國內疫情穩定趨緩，各級學校已放寬校園防疫措施，登革熱疫情須謹慎嚴防。

大內區公所表示，為落實登革熱防治觀念，期望將登革熱防治作為及防災教育向下扎根，培養正確防災防疫觀念，決定與大內國小合作宣導DIY活動。課程不僅宣導「登革熱防治的重要性」，也教導學童地震保命3步驟、火災防範及天然災害應變觀念，希望學童能將防災防疫觀念帶回家中向家人宣導，將防災防疫內化為日常生活習慣，共同持續維護社區安全。