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日環食即將登場 逾200名志工進駐嘉義市

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠表示，無論設備或志工等都已準備好，迎接日環食。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，無論設備或志工等都已準備好，迎接日環食。記者李承穎／攝影

天文奇景「日環食」即將在6月21日登場，嘉義市府今天在北香湖公園舉行天文志工誓師記者會，市長黃敏惠表示，200名以上的日環食響導志工已準備好，要引領大家來趟難忘的天文之旅，「嘉義市已經準備好了！」

黃敏惠與嘉義天文協會總幹事黃傅俊、理事長莊明娟等人一同參與活動，黃敏惠頒發日環食嚮導獎章，任命嚮導們成為最佳導遊，現場還有一字排開的望遠鏡，要給民眾最好體驗。

黃敏惠表示，日環食是百年難得一見的天文奇觀，把這裡當做成最重要的教育園地，嘉義市天文協會和市府為此籌備兩年多，辦理日環食巡迴講座、培訓天文解說師資及協助「天文闖關趣」教育活動等，讓日環食活動富有教育意涵。

黃敏惠表示，北回歸線上的嘉義市是最好的觀測點，嘉義市無論設備或志工都準備好，6月21當天有「嘉義市購物節」活動開跑，到8月31為止只要在嘉義市消費600元發票即可登錄抽獎，獎品包括汽車、Gogoro等多項大獎。

黃傅俊表示，謝謝市府肯定這一群認真又熱血的天文志工，他們已經到過嘉義縣市、雲林縣及台南市等超過200個學校的校園巡迴，也在全台各地舉辦宣傳活動，超過300個場次，有非常豐富的教學經驗，讓天文和教育能在嘉義市扎根。

莊明娟表示，日環食就是太陽、月球及地球成一直線，其實每年到世界各地可看到至少兩次的日食現像，但是發生在我們台灣，而且就在嘉義，可以不用出國，真的是百年難得一見，錯過了這一次就要等到2215年，呼籲這一次要把握觀賞的機會。

嘉義市教育處長林立生表示，這次的日環食觀測活動雖然主場地選在北香湖公園，但是也將在港坪運動公園、嘉義市文創園區、河濱運動公園等地方也安排日環食觀察嚮導駐點解說，民眾也可以選擇這些地方進行觀日體驗。

北香湖公園為開放空間，周邊也設置有望遠鏡區及闖關活動，歡迎民眾一起來共襄盛舉。本次日環食現象將從14時49分開始初虧、16時14分食甚，最後則在17時25分復圓，整個過程主場活動也將以節目的形式進行網路線上轉播，讓無論身處何方的朋友都能一起觀看日環食。

嘉義市因應日環食，準備好望眼鏡等設備。記者李承穎／攝影
嘉義市因應日環食，準備好望眼鏡等設備。記者李承穎／攝影
超過200名日環食響導志工將帶給民眾不同天文體驗。記者李承穎／攝影
超過200名日環食響導志工將帶給民眾不同天文體驗。記者李承穎／攝影

嘉義 黃敏惠 日食

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