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嘉市天文志工誓師 盼讓看日環食民眾留深刻印象

中央社 / 嘉義市15日電

2020嘉義市日環食系列活動，嘉義市政府今天舉行天文志工誓師大會，逾200名觀察嚮導志工已做好準備，將讓21日到嘉義市觀看日環食民眾留下深刻印象。

嘉義市天文志工誓師大會今天在日環食系列活動主場地北香湖公園舉行，市長黃敏惠、嘉義天文協會理事長莊明娟等人一同參與，黃敏惠為日環食觀察嚮導志工頒發獎章，任命他們成為最佳導遊、解說員。

嘉義市政府表示，北香湖公園於21日將熱烈迎接日環食，周邊設置有望遠鏡區及闖關活動。這次日環食現象將從當天下午2時49分開始初虧、下午4時14分食甚，最後則於下午5時25分復圓，整個過程將以節目形式進行網路線上轉播。

黃敏惠表示，日環食是百年難得一見的天文奇觀，嘉義市天文協會和市府為日環食籌備2年多時間，期間辦理巡迴講座、培訓天文解說師資及相關教育活動等，讓嘉義市的日環食系列活動富有教育意涵。

黃敏惠指出，嘉義市日環食系列活動中，20日北香湖公園有無人機表演、21日還有戰機衝場演出，且21日當天有「嘉義市購物節」活動開跑，只要在嘉義市消費滿新台幣600元，消費發票即可登錄抽獎。

莊明娟表示，日環食就是太陽、月球及地球成一直線，今年日環食是百年難得一見的天文奇觀，錯過這一次就要等到2215年。

嘉義市教育處長林立生指出，21日的日環食觀測活動除了主場地北香湖公園外，港坪運動公園、嘉義市文創園區、河濱運動公園等地也安排日環食觀察嚮導駐點解說。

嘉義市日環食系列活動資訊可至官方網站（https://www.2020aseinchiayicity.com.tw/）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/2020aseinchiayicity/）查詢。

嘉義 黃敏惠 導遊

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