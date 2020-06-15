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影／台南安定南安社區破布子風味獨特 居民今聚集開工

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
安定南安社區破布子今天開工製作，街坊鄰居聚集清洗。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子今天開工製作，街坊鄰居聚集清洗。記者周宗禎／攝影

台南市安定區破布子與芒果產期相當，芒果結實纍纍，破布子也熟成，今天安定南安社區街坊居民開始聚集採收、熬煮，第一天開了3口鍋、做了近200斤，今年預計將陸續採收一個月、製作約兩千斤。安定無患子產銷班班長王高榮說，南安里一帶每年這時開始常見家家戶戶以古法加工醃製後，大多分送親友，據說芒果吃多了，還能用來清熱解毒。

每年破布子採收期，南安里民眾常互相幫忙處理破布子，各自輪流提供免費人工，老人家都樂於指導古早味製法，傳承傳統手藝。

破布子洗淨後先浸泡鹽水，再用熱水連續熬煮3小時去除澀味，並讓果實變軟，接著放冰糖、蔭油、豆瓣醬、生薑、豆鼓等調配的醬料拌勻入味即可裝瓶，冰箱冷藏可保存約1年。

王高榮說，除採集當地種植的破布子，不夠時也會買玉井、左鎮等地原料，再號召居民參與製作，破布子風味獨特，直接吃很下飯，入菜作料理，民間也流傳芒果吃太多火氣大甚至「有毒」，可用破布子清熱解毒。

王高榮說，安定傳統農家會在住處附近種1、兩棵破布子樹，自己公司旁也種了20棵，大家彼此幫忙採收，甚至凌晨就集合開工，一粒粒破布子摘下清洗，加入生薑、豆瓣醬等材料要熬煮3小時，才能分裝。

安定南安社區破布子，當作食材煎蛋很好吃。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子，當作食材煎蛋很好吃。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子今天開工製作，街坊鄰居聚集清洗。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子今天開工製作，街坊鄰居聚集清洗。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子，當作配料烹調魚類很好吃。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子，當作配料烹調魚類很好吃。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子今天開工製作，街坊鄰居聚集清洗，里民陳榮泰負責熬煮。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子今天開工製作，街坊鄰居聚集清洗，里民陳榮泰負責熬煮。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子今天開工製作，街坊鄰居聚集清洗備料。記者周宗禎／攝影
安定南安社區破布子今天開工製作，街坊鄰居聚集清洗備料。記者周宗禎／攝影

芒果 冰箱

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