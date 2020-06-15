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中型醫院困境求生 台南郭綜合周五與成大簽約合作
台南郭綜合醫院將與成大醫院進行合作經營，雙方在本周五正式簽約，8月生效，未來成大將派任院長到郭綜合，協助經營，兩院在門診與住院上密切合作。
國內醫療生態不斷改變，中型醫院經營困難，位在市區裡的郭綜合醫院被大型醫院夾殺，一度曾想出售給中國醫藥學院，但雙方未談成，而郭綜合與成大從97年起就有策略聯盟，成大支援部分門診，郭綜合200多床疫房中，也有30床與成大合作，這一次結盟則是更密切。
郭綜合醫院過去曾是區域醫院，但健保署從107年起實施門診減量，要求區域以上醫院，每年需減量2%，連續5年，達到減量1成的目標，郭綜合醫院因此自行申請降級為地區醫院，不受減量的限制，南區醫院中包括彰化基督教醫院雲林分院及雲林天主教若瑟醫院，都主動申請降級。
郭綜合醫院是以婦產科起家，近年少子化，加上台南婦產科結合高級月子中心的「安」字輩醫院興起，讓郭綜合生產數量大減，目前主要靠門診經營，每年都有成長，未來與成大合作後，將朝向綜合型小醫院持續經營。
據了解，郭綜合向成大借調的首任院長為現任一般婦產科主任鄭雅敏，未來成大將支援郭綜合醫院的醫護人力，醫師將在郭綜合開診，病房也將支援成大、緩解目前病房擁擠的現況。
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