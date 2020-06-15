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古蹟門票搭限定商品 台南推優惠超值包

中央社 / 台南15日電

台南市政府鼓勵民眾在疫情趨緩後擴大藝文消費，今天由市長黃偉哲宣布推出3種以熱門古蹟景點門票搭配限定商品的超值包，遊客可視需求選擇，以優惠價玩遍台南熱門景點。

台南市政府文化局上午舉辦「成功制霸－振興文化先行」方案說明記者會，宣布推出「海派迎客包」、「市民同樂包」及「古蹟歡樂包」3種超值套餐，盼提振國人消費信心及滿足遊客消費需求。

黃偉哲表示，隨著國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸緩和，中央規劃促進消費的振興三倍券；台南市在三倍券發售前推出3種超值禮包，希望吸引遊客到台南好好玩一玩。

他說，台南的好山好水不是短時間講得完，更何況還有許多好吃的美食。市府另結合各大業者推出各種不同套裝優惠，還有許多個別店家舉辦美食打折。遊客可到台南市政府網站或各大業者的網站查詢。

台南市政府文化局長葉澤山表示，此次規劃的超值包以赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台灣船園區、台南山上花園水道博物館、台南左鎮化石園區及水交社文化園區等8個景點為主，搭配「至聖點心麵」、「天后豌豆酥」等熱賣的古蹟限定商品。

葉澤山表示，「海派迎客包」為最超值的買8送8方案（8景點門票及加贈8項台南古蹟限定商品），原總市價新台幣825元、售價500元。「市民同樂包」為買8送4方案，原價360元、售價200元。簡易版的「古蹟歡樂包」為買6送4方案，適合僅遊覽市區的外地遊客，原價485元、售價200元。

古蹟 疫情 文化局

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