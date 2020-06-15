台南結合古蹟與限量文創點心 打折出售拉遊客

台南搶振興觀光商機，今天推出「成功制霸－振興文化先行」方案，結合台南古蹟景點，與平日遊客常常搶不到的限量文創點心，以5-6折的價格出售，讓遊客不僅玩得省，還可以不怕吃不到限量點心。

市長黃偉哲上午表示，在中央7月中推出振興券之前，台南市會推出各式的振興方案，特別是針對不同的國民旅遊客群，會有客製化的遊程，不管是適合想出國卻不能出國的觀光客，或宗教進香，或社團，或學生，都有不同的套裝旅程。

文化局指出，台南市古蹟區一直都是熱門的觀光景點，此次規劃的超值包，將赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及去年新開幕的1661台灣船園區、台南山上花園水道博物館、台南左鎮化石園區及水交社文化園區等共8個景點全部納入，其中「澎派迎客包」為最超值的買8送8方案（8景點門票及加贈8項臺南古蹟限定商品），總市價825元、僅售500元！

限定商品主要是指文化局自行開發的許多文創點心，包括「媽祖賜芙(福)」、「藝陣乖乖」、「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「天后豌豆酥」等，由於遊客反應熱烈，開發至今已創造4000萬元的業績，而常常有買不到的情況。

「市民同樂包」則是買8送4方案（8景點門票加贈4項限定商品），總市價360元、現僅售200元；針對僅遊覽市區的外地遊客簡易版「古蹟歡樂包」則是買6送4方案（6景點門票加贈4項限定商品），總市價485元、僅售200元。