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七股潟湖防陸化 台南水利局2300萬疏濬
為改善七股潟湖陸化老問題，台南市政府上月辦理疏濬工程，預定今年底完工，將可疏濬土方約11萬方，大幅提升潟湖蓄洪量，除確保潟湖永續，也深化防洪效果。
台南市政府水利局表示，七股潟湖可適度抵擋外海暴潮，向來有「台江守護神」美稱，其主要匯流大寮、六成及劉厝等3條排水，自台南縣市合併後迄今，已疏濬約90萬方，主要工法係利用抽砂船抽取淤砂，並就近填築於鄰近沙洲高程較不足處，除了延續潟湖壽命，也一併加強沙洲抵禦波浪的效能。
而台南市政府去年底核撥2300萬元辦理七股潟湖疏濬工程，由水利局於上月初完成發包，5月18日開工，預計年底可完工。
本次主要疏濬地點包含潟湖外海淤積嚴重之潮口處及六孔碼頭外側航道淤積嚴重處，總疏濬長度820公尺、土方11萬方，水利局期望能藉此增加潟湖潮口處通水斷面，讓內水能快速排放至外海，減少內水壅高機率，並一併維持養殖漁民船支通行功能，保障民眾生命財產安全。
黃偉哲說，潟湖內因自然的漲退潮水體交換，所以有好的水質，讓漁民可以養殖出品質尚蓋讚的七股蚵仔，也因為水質好所以生態特別豐富，單單螃蟹就有30幾種，魚蝦貝類更多達200種以上，冬天更是鳥類明星黑面琵鷺棲地，尤其在夕陽輝映下，搭乘觀光漁筏更有機會可以欣賞到黑面琵鷺在蚵棚上的曼妙舞姿，體驗獨一無二的潟湖美景，市府將持續投入經費守護。
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