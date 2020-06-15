快訊

溺者比想像中安靜：無法大聲呼救時 如何判斷有人溺水？

「臉塗黑」扮泰國人 連鎖飲料店遭網友洗版轟：充滿歧視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七股潟湖防陸化 台南水利局2300萬疏濬

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
防七股潟湖陸化，台南市政府水利局正加緊疏濬作業，預定今年底完成。記者謝進盛／翻攝
防七股潟湖陸化，台南市政府水利局正加緊疏濬作業，預定今年底完成。記者謝進盛／翻攝

為改善七股潟湖陸化老問題，台南市政府上月辦理疏濬工程，預定今年底完工，將可疏濬土方約11萬方，大幅提升潟湖蓄洪量，除確保潟湖永續，也深化防洪效果。

台南市政府水利局表示，七股潟湖可適度抵擋外海暴潮，向來有「台江守護神」美稱，其主要匯流大寮、六成及劉厝等3條排水，自台南縣市合併後迄今，已疏濬約90萬方，主要工法係利用抽砂船抽取淤砂，並就近填築於鄰近沙洲高程較不足處，除了延續潟湖壽命，也一併加強沙洲抵禦波浪的效能。

而台南市政府去年底核撥2300萬元辦理七股潟湖疏濬工程，由水利局於上月初完成發包，5月18日開工，預計年底可完工。

本次主要疏濬地點包含潟湖外海淤積嚴重之潮口處及六孔碼頭外側航道淤積嚴重處，總疏濬長度820公尺、土方11萬方，水利局期望能藉此增加潟湖潮口處通水斷面，讓內水能快速排放至外海，減少內水壅高機率，並一併維持養殖漁民船支通行功能，保障民眾生命財產安全。

黃偉哲說，潟湖內因自然的漲退潮水體交換，所以有好的水質，讓漁民可以養殖出品質尚蓋讚的七股蚵仔，也因為水質好所以生態特別豐富，單單螃蟹就有30幾種，魚蝦貝類更多達200種以上，冬天更是鳥類明星黑面琵鷺棲地，尤其在夕陽輝映下，搭乘觀光漁筏更有機會可以欣賞到黑面琵鷺在蚵棚上的曼妙舞姿，體驗獨一無二的潟湖美景，市府將持續投入經費守護。

防七股潟湖陸化，台南市政府水利局正加緊疏濬作業，預定今年底完成。記者謝進盛／翻攝
防七股潟湖陸化，台南市政府水利局正加緊疏濬作業，預定今年底完成。記者謝進盛／翻攝
防七股潟湖陸化，台南市政府水利局正加緊疏濬作業，圖為施工位置圖。記者謝進盛／翻攝
防七股潟湖陸化，台南市政府水利局正加緊疏濬作業，圖為施工位置圖。記者謝進盛／翻攝

漁民 水質 黑面琵鷺

延伸閱讀

延續韓政策 楊明州視察七賢抽水站

台中車站大雨積水 乘客涉水買票 網諷「台中威尼斯」

雨炸新北校門口變泳池 水利局解釋：瞬間雨量逾40毫米

楊明州上任首視察行程 關心淹水問題

相關新聞

台南結合古蹟與限量文創點心 打折出售拉遊客

台南搶振興觀光商機，今天推出「成功制霸－振興文化先行」方案，結合台南古蹟景點，與平日遊客常常搶不到的限量文創點心，以5-...

七股潟湖防陸化 台南水利局2300萬疏濬

為改善七股潟湖陸化老問題，台南市政府上月辦理疏濬工程，預定今年底完工，將可疏濬土方約11萬方，大幅提升潟湖蓄洪量，除確保...

雲林縣16座危橋力拚年底完工 路過這些橋的人要小心

去年10月間宜蘭南方澳大橋崩塌震驚全國，引發各縣市對橋梁安全的關注，雲林縣政府也馬上要求業務單位盤點縣內橋況，共檢測出1...

二仁溪整治 何時能夠結束？

台南市被列為汙染場址的農業用地共31處，面積3.3公頃，主要集中在南區二仁溪旁，多為過去廢五金廠造成，居民抱怨政府整治拖...

雲林擴辦犬貓絕育 覓地籌建動保園區

雲林縣流浪犬貓逾4萬隻，TNVR結紮團隊從台南北上到雲林協助誘捕流浪動物絕育，也希望地方政府能建置動保醫療園區，縣長張麗...

台南左鎮化石園區第52萬遊客 幸運小一生可暢遊1年

台南左鎮化石園區去年5月啟用後人氣夯，第52萬名遊客是嘉義市林森國小一年級學童黃聖倢，1年內可與另一人結伴無限次入園，市...

台南新化百年碾米廠 社造團隊當另類傳人

台南新化社區營造協會前總幹事許明揚以社會企業理念推動「新化老屋生活故事博物館」，找回老屋故事，為新化老街帶來更多文藝氣息...

泥水及電器志工助弱勢修房 黃偉哲感謝付出

台南市電氣、泥水工會志工，日來頂著30多度大熱天，辛苦為弱勢勞工修繕房屋，台南市長黃偉哲今中午趕至後壁區向奉獻的志工夥伴...

動保團體推TNVR 促雲林縣府建置動物醫療教育園區

自台南北上雲林舉辦絕育活動的TNVR結紮團隊，12日開始協助誘捕虎尾、元長、大埤、斗南、西螺、二崙及褒忠等地的流浪犬貓，...

台南左鎮化石園區人氣夯 第52萬遊客幸運兒出爐

台南左鎮化石園區去年5月啟用後人氣夯，第52萬遊客今出爐，除登山帽等系列禮物，還可1年內與另一人結伴無限次入園，羨煞在場...

影／照顧偏區左鎮鄉親 台南綠28小黃公車今營運

照顧左鎮偏區鄉親，台南市小黃公車新闢綠28線鄉親反應佳，市府交通局今正式啟用，除有固定往返共6班次，行駛左鎮果菜市場至草...

她獲移民署築夢獎金 養黑水虻餵雞還能做公益

移民署辦理「新住民及其子女築夢計畫」，28位獲獎者的築夢成果已經在今年6月6日辦理線上成果發表，包括移民署全球資訊網、新...

熱門新聞

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

影／太平山鳩之澤道路邊坡崩塌持續擴大 宣布休園至9月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。