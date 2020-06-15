雲林縣16座危橋力拚年底完工 路過這些橋的人要小心

去年10月間宜蘭南方澳大橋崩塌震驚全國，引發各縣市對橋梁安全的關注，雲林縣政府也馬上要求業務單位盤點縣內橋況，共檢測出16座大小橋梁列為U4的危橋，其中台西鄉N13號橋，鋼筋外露鏽蝕嚴重、橋身橋面混凝土嚴重剝落，岌岌可危，於去年10月2日發現後，馬上採取封橋，並設法施工改善，該橋終在今天發包，預定今年10月完工。

雲林縣長張麗善說，這條從五條港通往崙豐的和豐村橋梁，長30公尺，寬僅5公尺，老舊不堪，除了護欄損壞，看不到的橋底已鋼筋裸露的確很危險，因而緊急封橋，封橋期間進出不便，但安全不能馬虎，為加速修護改建，縣府先自行籌措財源近1200萬，台西鄉N13號橋梁改建工程5月決標，預計今年10月完成改建。

縣府說，去年檢測計有16座U4橋梁，包括古坑鄉豬母墓橋等6座需補強，目前已修繕完竣，另有10座需重建，其中口湖鄉廣西橋已完工、椬梧西橋預定今年6月底完工，口湖鄉N24號、N15號及德鴻橋已於5月份開工，台西鄉N13號橋、N11號橋、四湖鄉N9號橋、林厝大排水橋及口湖鄉下崙3號橋已全數發包，並將陸續動工改建，預定今年12月底可全部完工通車。

張縣長強調，危橋是潛在危機，尤其多數是村落和農區、養殖區的聯絡道路，橋不大卻是維繫居民的安全，不容疏忽，縣府提早啟動檢測修護，給民眾一條安全回家的路，也感謝中央在今年4月份核定橋梁改建的全額補助，減輕地方負擔，讓危橋安全得以提前部署，確保安全。