快訊

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

荒野「黑」鏢客？美國黑人牛仔 被歷史遺忘的西部風雲

雲林縣16座危橋力拚年底完工 路過這些橋的人要小心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
走在橋上很多人不知道橋底腐朽脫落如此嚴重，連鋼筋裸露，難保隨時有斷橋之虞。圖／雲林縣府提供
走在橋上很多人不知道橋底腐朽脫落如此嚴重，連鋼筋裸露，難保隨時有斷橋之虞。圖／雲林縣府提供

去年10月間宜蘭南方澳大橋崩塌震驚全國，引發各縣市對橋梁安全的關注，雲林縣政府也馬上要求業務單位盤點縣內橋況，共檢測出16座大小橋梁列為U4的危橋，其中台西鄉N13號橋，鋼筋外露鏽蝕嚴重、橋身橋面混凝土嚴重剝落，岌岌可危，於去年10月2日發現後，馬上採取封橋，並設法施工改善，該橋終在今天發包，預定今年10月完工。

雲林縣長張麗善說，這條從五條港通往崙豐的和豐村橋梁，長30公尺，寬僅5公尺，老舊不堪，除了護欄損壞，看不到的橋底已鋼筋裸露的確很危險，因而緊急封橋，封橋期間進出不便，但安全不能馬虎，為加速修護改建，縣府先自行籌措財源近1200萬，台西鄉N13號橋梁改建工程5月決標，預計今年10月完成改建。

縣府說，去年檢測計有16座U4橋梁，包括古坑鄉豬母墓橋等6座需補強，目前已修繕完竣，另有10座需重建，其中口湖鄉廣西橋已完工、椬梧西橋預定今年6月底完工，口湖鄉N24號、N15號及德鴻橋已於5月份開工，台西鄉N13號橋、N11號橋、四湖鄉N9號橋、林厝大排水橋及口湖鄉下崙3號橋已全數發包，並將陸續動工改建，預定今年12月底可全部完工通車。

張縣長強調，危橋是潛在危機，尤其多數是村落和農區、養殖區的聯絡道路，橋不大卻是維繫居民的安全，不容疏忽，縣府提早啟動檢測修護，給民眾一條安全回家的路，也感謝中央在今年4月份核定橋梁改建的全額補助，減輕地方負擔，讓危橋安全得以提前部署，確保安全。

口湖鄉 古坑 崩塌

延伸閱讀

大甲媽祖遶境抵西螺 千人接駕

韓國瑜解職 張麗善想延攬當縣政顧問

雲林縣發展最快的麥寮鄉 市區道路將邁向都市化

豐興射三箭 帶動營運

相關新聞

七股潟湖防陸化 台南水利局2300萬疏濬

為改善七股潟湖陸化老問題，台南市政府上月辦理疏濬工程，預定今年底完工，將可疏濬土方約11萬方，大幅提升潟湖蓄洪量，除確保...

雲林縣16座危橋力拚年底完工 路過這些橋的人要小心

去年10月間宜蘭南方澳大橋崩塌震驚全國，引發各縣市對橋梁安全的關注，雲林縣政府也馬上要求業務單位盤點縣內橋況，共檢測出1...

二仁溪整治 何時能夠結束？

台南市被列為汙染場址的農業用地共31處，面積3.3公頃，主要集中在南區二仁溪旁，多為過去廢五金廠造成，居民抱怨政府整治拖...

雲林擴辦犬貓絕育 覓地籌建動保園區

雲林縣流浪犬貓逾4萬隻，TNVR結紮團隊從台南北上到雲林協助誘捕流浪動物絕育，也希望地方政府能建置動保醫療園區，縣長張麗...

台南左鎮化石園區第52萬遊客 幸運小一生可暢遊1年

台南左鎮化石園區去年5月啟用後人氣夯，第52萬名遊客是嘉義市林森國小一年級學童黃聖倢，1年內可與另一人結伴無限次入園，市...

台南新化百年碾米廠 社造團隊當另類傳人

台南新化社區營造協會前總幹事許明揚以社會企業理念推動「新化老屋生活故事博物館」，找回老屋故事，為新化老街帶來更多文藝氣息...

泥水及電器志工助弱勢修房 黃偉哲感謝付出

台南市電氣、泥水工會志工，日來頂著30多度大熱天，辛苦為弱勢勞工修繕房屋，台南市長黃偉哲今中午趕至後壁區向奉獻的志工夥伴...

動保團體推TNVR 促雲林縣府建置動物醫療教育園區

自台南北上雲林舉辦絕育活動的TNVR結紮團隊，12日開始協助誘捕虎尾、元長、大埤、斗南、西螺、二崙及褒忠等地的流浪犬貓，...

台南左鎮化石園區人氣夯 第52萬遊客幸運兒出爐

台南左鎮化石園區去年5月啟用後人氣夯，第52萬遊客今出爐，除登山帽等系列禮物，還可1年內與另一人結伴無限次入園，羨煞在場...

影／照顧偏區左鎮鄉親 台南綠28小黃公車今營運

照顧左鎮偏區鄉親，台南市小黃公車新闢綠28線鄉親反應佳，市府交通局今正式啟用，除有固定往返共6班次，行駛左鎮果菜市場至草...

她獲移民署築夢獎金 養黑水虻餵雞還能做公益

移民署辦理「新住民及其子女築夢計畫」，28位獲獎者的築夢成果已經在今年6月6日辦理線上成果發表，包括移民署全球資訊網、新...

熱門新聞

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

影／太平山鳩之澤道路邊坡崩塌持續擴大 宣布休園至9月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。