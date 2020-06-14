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台南左鎮化石園區第52萬遊客 幸運小一生可暢遊1年
台南左鎮化石園區去年5月啟用後人氣夯，第52萬名遊客是嘉義市林森國小一年級學童黃聖倢，1年內可與另一人結伴無限次入園，市長黃偉哲昨天頒發年票給她並預告，第二期工程正在施工，將增設化石典藏庫房與研究室，明年底完工，吸引更多人來參觀。
左鎮化石園區昨辦「2020我愛你－52萬名探險家達陣」活動，黃聖倢除了可在1年內無限次暢遊，也獲得早坂犀登山帽、演化天空掛帳、早坂犀提袋、園區明信片四款和koko玩偶等禮物。
黃偉哲說，左鎮化石園區提供親子、自然和科學等教育，充滿知識性與娛樂性，開幕至今人氣相當夯，目前進行第二期工程，更具可看性。
文化局長葉澤山說，園區在服務台以吉祥物KOKO小玩偶為主角，布置溫馨拍照小角落，昨首賣吉祥物小玩偶，每隻定價199元，今天將贈送前100名入園遊客特色明信片，還會抽出20位民眾送koko玩偶。
黃聖倢的媽媽盧怡君說，先前常聽朋友提起左鎮化石園區值得一看，昨帶著父母和兩個女兒來，沒想到女兒會成為紀念活動的幸運得主。
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