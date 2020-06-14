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許厝寮漁港變乾淨了 200位志工齊心淨灘撿垃圾

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
200多位親子一同至雲林縣麥寮許厝寮漁港淨灘，共清出2千多公斤垃圾。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供
200多位親子一同至雲林縣麥寮許厝寮漁港淨灘，共清出2千多公斤垃圾。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供

近3年來雲嘉海域頻頻傳出海龜、鯨豚等海洋生物，因為誤食海洋垃圾，或被漁網纏繞而亡的案例，海巡署中部分署第四岸巡隊因此號召200多位志工，利用周末下午至雲林麥寮鄉許厝寮漁港淨灘撿垃圾，共清除約2千公斤的海漂垃圾。

許厝寮安檢所長柯振中指出，近年雲嘉海域救援海洋生物的案件多達22件，多數原因為誤吞海漂垃圾，或被漁網、漁籠、魚鈎等漁業廢棄物殘害造成傷亡，因此盼透過此次的淨灘行動，喚起全民危機意識，別再讓人類的小動作，成了傷害生物的利刃。

許多親子特別利用假日參與淨灘活動，除藉機認識各式垃圾對海洋生物帶來的危害，海巡署也呼籲民眾，「親近它，就要愛護它！」不留垃圾才是愛護土地的最佳表現。

柯振中表示，雲嘉地區今年已舉辦14場淨灘活動，清除上萬公斤海洋垃圾，此次有200多位親子一同參與，共清出2千多公斤垃圾，大家不喊累，靠著實際行動，幫助漁港恢復往昔的潔淨樣貌。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，海洋廢棄物對環境汙染及生物的影響甚鉅，呼籲民眾貫徹「垃圾不落地」、「垃圾隨身帶走」的原則，珍惜可貴的海洋景緻，並維護海洋資源，還給沙灘與海洋乾淨的面貌。

海巡署中部分署第四岸巡隊號召200位志工淨灘，一起幫助雲林縣麥寮許厝寮漁港恢復潔淨樣貌。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供
海巡署中部分署第四岸巡隊號召200位志工淨灘，一起幫助雲林縣麥寮許厝寮漁港恢復潔淨樣貌。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供

海巡署 淨灘 海洋垃圾

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