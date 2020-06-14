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泥水及電器志工助弱勢修房 黃偉哲感謝付出

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市泥水及電器志工在後壁區幫助弱勢勞工修繕房屋，市長黃偉哲（中）感謝辛苦奉獻。記者謝進盛／攝影
台南市泥水及電器志工在後壁區幫助弱勢勞工修繕房屋，市長黃偉哲（中）感謝辛苦奉獻。記者謝進盛／攝影

台南市電氣、泥水工會志工，日來頂著30多度大熱天，辛苦為弱勢勞工修繕房屋，台南市長黃偉哲今中午趕至後壁區向奉獻的志工夥伴們表達感謝，市府勞工局說，在各界努力下，目前已完成113戶修繕案。

勞工局說，日前電氣、泥水工會志工前往後壁區新港東協助一名68歲罹患大腸癌的獨居老者，該戶案主屋中的廁所馬桶嚴重傾塌不穩，廁所上方所搭蓋波浪板已破損，且屋中也無完善盥洗空間。

為改善案主生活品質及居家衛生條件，勞工局長王鑫基日前帶領同仁，偕志工團隊前往勘查，泥水志工團本月初拆除老舊波浪板和廁所周邊磚瓦後，由電氣工會志工團接力，埋設相關電氣管路，以便後續搭建新浴廁，今由泥水工會志工進行浴室地坪混凝土、地面水泥粉光施工等作業。

勞工局說，市長黃偉哲致力推動「希望家園」政策，用心照顧弱勢朋友，今也前往後壁區新港東，感謝電氣、泥水工會志工夥伴，長期以來和市府共同合作「有情有疼心ㄟ厝」計畫，協助許多弱勢職災勞工家庭進行房屋修繕。

黃偉哲表示，許多貧苦無依的弱勢或獨居者，家中的傢俱、設備，甚至是廁所，都年久失修但卻無力修繕，泥水、電器等職業工會的志工伙伴古道熱腸，想盡辦法募資，不僅出錢又出力，就是要幫弱勢朋友重建家園，這點非常令人感佩。也因此市府也特別在日前阿中部長來台南時，邀請工會志工伙伴一同用餐，藉此表達誠摯感謝。

台南市泥水及電器志工在後壁區幫助弱勢勞工修繕房屋，市長黃偉哲（中）感謝辛苦奉獻。記者謝進盛／翻攝
台南市泥水及電器志工在後壁區幫助弱勢勞工修繕房屋，市長黃偉哲（中）感謝辛苦奉獻。記者謝進盛／翻攝

勞工局 黃偉哲

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