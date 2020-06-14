台南左鎮添小黃公車 黃偉哲盼再闢新路線

台南市政府在左鎮區新闢小黃公車「綠28」，服務偏遠的二寮及草山地區。台南市長黃偉哲今天出席宣導記者會時表示，小黃公車是轎車服務、巴士收費，將來還會開闢新路線。

台南市政府交通局上午在左鎮區舉辦綠28路線小黃公車宣導記者會。交通局長王銘德表示，今年爭取小黃公車第2期共新台幣107萬元經費，規劃6條路線；其中在左鎮區新闢的「綠28」路線，每日以計程車型提供6固定班次，由左鎮果菜市場往返二寮里與草山里，路線距離約18公里。收費比照大台南公車，各項優惠也相同。

王銘德表示，綠28線已於5月25日開始提供服務，至今已有超過100人次使用。除比照公車固定路線、站牌及班表，也提供預約的彈性運輸服務；只要2人以上，搭車前一天下午5時前，可致電中華衛星大車隊預約，站牌1公里範圍內可預約上下車。

黃偉哲表示，山區有道路狹窄、居民年齡老化的狀況。小黃公車可以讓民眾有坐轎車的服務、但只有坐巴士的收費，對民眾來講是很高興的；對政府及業者來講，用小車去跑比較省成本，也讓交通運輸更方便，可說是三贏的局面。

他說，小黃公車路線開闢後獲得偏遠地區民眾好評，市府將再努力爭取經費，希望開闢更多路線。