動保團體推TNVR 促雲林縣府建置動物醫療教育園區

自台南北上雲林舉辦絕育活動的TNVR結紮團隊，12日開始協助誘捕虎尾、元長、大埤、斗南、西螺、二崙及褒忠等地的流浪犬貓，並於虎尾鎮進行2天的大規模絕育活動。雲林縣長張麗善今天上午至活動現場與動保人士會談，浪愛回家救護協會林育辭說，除望地方政府繼續支持民間動保團體推動絕育活動，也盼能編列經費建置動物醫療教育園區，讓動保行為更落實。

林育辭指出，以流浪犬為例，目前雲林縣就有多達4萬多隻，牠們因聚集所產生的噪音，或衍生傷人、交通安全等問題時有所聞，但受限台灣的收容條件趨近飽和，因此動保團體近年積極推動「TNVR」，以絕育為主要方式，管控流浪犬貓的繁殖源頭，並順應犬貓生命周期，降低其繁衍數量。

張麗善表示，流浪犬貓涉及的層面廣泛，幾乎與人類的生活重疊，為平衡人與動物之間的生活影響，縣府每年舉辦約10場的犬貓絕育活動，並逐步增加經費擴大舉辦，近3年來已絕育的犬貓有8000多隻，期強化管控犬貓數量。

動植物防疫所長廖培志呼籲，絕育是控制犬貓數量的途徑之一，動保志工及飼主應落實「寵物登記」，除防止棄養行為發生，杜絕犬貓流浪機會，更能降低其生殖系統疾病，提升動物健康及人類生活品質。